Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Игра "царь умирает" сыграна: Прогноз Хазина об интриге Путина сб...
Российская ракета сбила самолёт-невидимку ВВС США, считавшийся неуязвимым - EurA...
"Ропот из войск": военные завалили Баранца жалобами. Полковник высказа...
"Будем считать, что накаркал!": Украинцев позвали попрощаться с Одессо...
Главная / Политика

Зеленскому грозит импичмент

30 декабря 2020, 19:40  •  116 • Политика
Владимир Зеленский. Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
На Украине считают, что президент перешел за грань своих полномочий
Владимир Зеленский отстранил главу Конституционного суда Александра Тупицкого от работы. Однако в инстанции заявили, что лидер Незалежной сделал то, что не находится в рамках его полномочий. Это спровоцировало разговоры об импичменте главы государства.
Тупицкого подозревают в подкупе свидетеля, а также в том, что он дал ложные показания. На время разбирательств судью и отстранили, но не лишил работы насовсем. На Украине также возбуждены уголовные дела против него – там считают, что он по собственной воле занял кусок земли в Крыму, а заодно подозревают в госизмене. Сам Тупицкий считает, что на него давят.
Скандал между Зеленским и КС начался после того, как ведомство решило сделать недействительной статью, которая предполагает наказание за недостоверное декларирование. Также из-за действий КС был закрыт доступ в Единый реестр электронных деклараций, что негативно сказывается на антикоррупционной реформе. На ней настаивает ЕС для принятия Украины в свои ряды. Зеленский этому не обрадовался и призвал Раду уволить действующий состав КС, а также отменить эти решения. В суде заявили, что действия президента носят признаки конституционного переворота, передает РИА "Новости".
После сегодняшних событий партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" объявила, что Зеленский нарушил нормы Основного закона. Как говорится в заявлении, у главы Украины не было права отстранять Тупицкого от работы. Данное решение стало основанием для импичмента, считают в партии. Там призвали рассмотреть этот вопрос.
Украинский политолог Михаил Погребинский также отметил в разговоре с изданием "Взгляд", что действия Зеленского могут стать основанием для его увольнения.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



116
Источник
Похожие новости
30 декабря 2020, 07:45
Россия нанесла удар по военному бюджету США. Всё начнётся с 10 января - экономист
30 декабря 2020, 07:45
Ответочка за Навального: Россия огорошила британцев санкциями
30 декабря 2020, 00:25
Глазьев объяснил, что такое "болото", на примере Украины: Россия уже одной ногой там же
30 декабря 2020, 09:35
Разжалованный украинский генерал поддел Зеленского
30 декабря 2020, 02:15
Чубайса и Шувалова ждёт "неприятный подарок" на Новый год? Политэксперт поделился инсайдом
30 декабря 2020, 09:35
"Беспрецедентная ложь": в Крыму уличили в лицемерии представителей ООН
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
30 декабря 2020, 07:45
Россия нанесла удар по военному бюджету США. Всё начнётся с 10 января - экономист
29 декабря 2020, 07:00
На Украине бьют тревогу: импорт российской электроэнергии убьёт целые регионы
27 декабря 2020, 22:55
"Саша, мы проснулись!": Грандиозный провал Навального среди соратников попал на видео
28 декабря 2020, 13:35
"Будем считать, что накаркал!": Украинцев позвали попрощаться с Одессой
27 декабря 2020, 19:15
Русские снова переиграли американцев: Шутка МИДа рискует стать пророческой
26 декабря 2020, 01:05
Экономист разоблачил мировой план против России: "У нас есть единственный выход…"
26 декабря 2020, 17:30
Война миров: 40 лет назад в Москве произошло убийство на «Ждановской»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.