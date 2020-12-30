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Зеленскому грозит импичмент
30 декабря 2020, 19:40 • 116 • Политика
На Украине считают, что президент перешел за грань своих полномочий
Владимир Зеленский отстранил главу Конституционного суда Александра Тупицкого от работы. Однако в инстанции заявили, что лидер Незалежной сделал то, что не находится в рамках его полномочий. Это спровоцировало разговоры об импичменте главы государства.
Тупицкого подозревают в подкупе свидетеля, а также в том, что он дал ложные показания. На время разбирательств судью и отстранили, но не лишил работы насовсем. На Украине также возбуждены уголовные дела против него – там считают, что он по собственной воле занял кусок земли в Крыму, а заодно подозревают в госизмене. Сам Тупицкий считает, что на него давят.
Скандал между Зеленским и КС начался после того, как ведомство решило сделать недействительной статью, которая предполагает наказание за недостоверное декларирование. Также из-за действий КС был закрыт доступ в Единый реестр электронных деклараций, что негативно сказывается на антикоррупционной реформе. На ней настаивает ЕС для принятия Украины в свои ряды. Зеленский этому не обрадовался и призвал Раду уволить действующий состав КС, а также отменить эти решения. В суде заявили, что действия президента носят признаки конституционного переворота, передает РИА "Новости".
После сегодняшних событий партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" объявила, что Зеленский нарушил нормы Основного закона. Как говорится в заявлении, у главы Украины не было права отстранять Тупицкого от работы. Данное решение стало основанием для импичмента, считают в партии. Там призвали рассмотреть этот вопрос.
Украинский политолог Михаил Погребинский также отметил в разговоре с изданием "Взгляд", что действия Зеленского могут стать основанием для его увольнения.
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