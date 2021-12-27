Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Путина услышали: мир обсуждает, как президент России назвал женщин
ЕС потребовал 300 миллиардов от России: Это один из крупнейших споров в истории
План наступления на США прост. Русский мат в три хода описал Баранец
Что известно о партизанском восстании в Одессе: Видеосвидетельство
Главная / Политика

Зеленскому грозит арест: Глава Крыма подаст иск

27 декабря 2021, 11:30  •  240 • Политика
Президенту Украины Владимиру Зеленскому грозит арест. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов, предупредив, что намерен подать иск против украинского президента.
Дело в том, что у Зеленского, владеющего квартирой в Ливадии, образовалась задолженность за коммунальные услуги. Оказалось, что Зеленский всё время исправно оплачивал коммунальные услуги в Крыму и только несколько месяцев назад перестал вносить платежи. В связи с этим власти полуострова намерены подать судебный иск против Зеленского.
"Выйду с иском", - сказал Аксёнов в интервью ТАСС, отвечая на вопрос о мерах, которые примут власти полуострова.
"Меня же они хотят арестовать за что-то. Вот и мы задержим его как должника", - сказал он, уточнив, что такая судьба ждёт Зеленского по прибытии в Крым.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



240
Источник
Похожие новости
27 декабря 2021, 07:25
Почему украинки не пойдут в военкомат? Ёмкий ответ дала жительница: "Вот вам!"
27 декабря 2021, 01:35
Захарова рассказала, кто виноват в "дискриминации европейских товаров". Хватило двух слов
27 декабря 2021, 09:45
Лондон официально объявил Россию врагом. Русские ответили: "Кажется, Британия входит в НАТО?"
27 декабря 2021, 09:45
Стратегия уничтожения России: Восстание Хуснуллина против Шойгу просчитал Сатановский
27 декабря 2021, 07:25
Запад просчитался с крахом России. Доказано американским профессором
27 декабря 2021, 07:25
Россия официально стала врагом Британии: Министр попытался объясниться
Новости партнеров
 
Выбор дня
27 декабря 2021, 07:25
Почему украинки не пойдут в военкомат? Ёмкий ответ дала жительница: "Вот вам!&qu...
27 декабря 2021, 01:35
Захарова рассказала, кто виноват в "дискриминации европейских товаров". Хва...
27 декабря 2021, 08:35
Украина меняет концепцию: она победит Россию в неожиданной сфере
27 декабря 2021, 09:45
Лондон официально объявил Россию врагом. Русские ответили: "Кажется, Британия вх...
27 декабря 2021, 00:20
«Может быть самым разным»: Путин рассказал об ответе на возможный отказ США и НАТО от...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 декабря 2021, 20:30
"Циркон" ударил залпом. Полковник запаса намекнул: "Это значит только одно"
26 декабря 2021, 08:40
ЕС потребовал 300 миллиардов от России: Это один из крупнейших споров в истории
26 декабря 2021, 01:05
Украинский политик не сдержался и перешёл на русский после слов Путина: "Враг у ворот"
25 декабря 2021, 08:10
Цены на газ: производство умрёт, население разорится
22 декабря 2021, 09:35
Мир на пороге войны: Русские получили издевательский ответ от США
21 декабря 2021, 03:15
Эксперт о панике Брюсселя: "Европа докатилась до уровня плинтуса в своей политике"
22 декабря 2021, 07:50
В Пентагоне шестью словами оскорбили Шойгу
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.