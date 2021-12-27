Зеленскому грозит арест: Глава Крыма подаст иск

Президенту Украины Владимиру Зеленскому грозит арест. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов, предупредив, что намерен подать иск против украинского президента.

Дело в том, что у Зеленского, владеющего квартирой в Ливадии, образовалась задолженность за коммунальные услуги. Оказалось, что Зеленский всё время исправно оплачивал коммунальные услуги в Крыму и только несколько месяцев назад перестал вносить платежи. В связи с этим власти полуострова намерены подать судебный иск против Зеленского.

"Выйду с иском", - сказал Аксёнов в интервью ТАСС, отвечая на вопрос о мерах, которые примут власти полуострова.

"Меня же они хотят арестовать за что-то. Вот и мы задержим его как должника", - сказал он, уточнив, что такая судьба ждёт Зеленского по прибытии в Крым.