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Зеленскому грозит арест: Глава Крыма подаст иск
27 декабря 2021, 11:30 • 240 • Политика
Президенту Украины Владимиру Зеленскому грозит арест. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов, предупредив, что намерен подать иск против украинского президента.
Дело в том, что у Зеленского, владеющего квартирой в Ливадии, образовалась задолженность за коммунальные услуги. Оказалось, что Зеленский всё время исправно оплачивал коммунальные услуги в Крыму и только несколько месяцев назад перестал вносить платежи. В связи с этим власти полуострова намерены подать судебный иск против Зеленского.
"Выйду с иском", - сказал Аксёнов в интервью ТАСС, отвечая на вопрос о мерах, которые примут власти полуострова.
"Меня же они хотят арестовать за что-то. Вот и мы задержим его как должника", - сказал он, уточнив, что такая судьба ждёт Зеленского по прибытии в Крым.
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