Зеленскому готовят эвакуацию с Украины в случае войны - источник

Президенту Украины Владимиру Зеленскому готовят эвакуацию на случай войны. Об этом сообщил источник.

Если наступление в Донбассе провалится, то Зеленского в срочном порядке вывезут с территории страны.

"Источник сообщает, Зеленский получил заверения от западных спецслужб, что он и его семья будут экстренно эвакуированы с территории Украины в случае провала военной операции в Донбассе", - пишет "Катехон".

Издание ссылается на Telegram-канал "Подслушано в СБУ". В сообщении также не исключается, что поражение Вооружённых сил Украины может привести к росту антиправительственных выступлений. Причём они ожидаются не только в столице, но и в различных областях страны.

Ранее бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник раскрыл многоходовку Зеленского. Он заявил, что война в Донбассе нужна совсем не для победы. На Украине множество проблем, например рост тарифов на ЖКУ, крошечные зарплаты и пенсии, напряжённая эпидситуация, связанная с распространением COVID-19, трудности с вакцинацией...

"Да какая там пенсия! Какие там вакцины! Лишь бы сына не взяли в армию, лишь бы живым вернулся" - и так далее. Это многоходовка", - пояснил в беседе с Царьградом Олейник.