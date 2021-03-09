|
Зеленскому готовят эвакуацию с Украины в случае войны - источник
09 марта 2021, 23:35 • 247 • Политика
Президенту Украины Владимиру Зеленскому готовят эвакуацию на случай войны. Об этом сообщил источник.
Если наступление в Донбассе провалится, то Зеленского в срочном порядке вывезут с территории страны.
"Источник сообщает, Зеленский получил заверения от западных спецслужб, что он и его семья будут экстренно эвакуированы с территории Украины в случае провала военной операции в Донбассе", - пишет "Катехон".
Издание ссылается на Telegram-канал "Подслушано в СБУ". В сообщении также не исключается, что поражение Вооружённых сил Украины может привести к росту антиправительственных выступлений. Причём они ожидаются не только в столице, но и в различных областях страны.
Ранее бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник раскрыл многоходовку Зеленского. Он заявил, что война в Донбассе нужна совсем не для победы. На Украине множество проблем, например рост тарифов на ЖКУ, крошечные зарплаты и пенсии, напряжённая эпидситуация, связанная с распространением COVID-19, трудности с вакцинацией...
"Да какая там пенсия! Какие там вакцины! Лишь бы сына не взяли в армию, лишь бы живым вернулся" - и так далее. Это многоходовка", - пояснил в беседе с Царьградом Олейник.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
247
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
04 марта 2021, 14:20
|
06 марта 2021, 23:10
|
06 марта 2021, 00:15
|
04 марта 2021, 04:15
|
04 марта 2021, 04:15
|
09 марта 2021, 02:30
|
06 марта 2021, 00:15