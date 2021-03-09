Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Киев замыслил прорвать линию фронта в Донбассе. Главный плацдарм ВСУ сдал перебе...
У Байдена заподозрили слабоумие после случившегося на выступлении - видео
Жёсткая критика США в ООН привела к неожиданной реакции Запада - Sina
Донбасс услышал сигнал России и ощетинился: Украина пошла войной
Главная / Политика

Зеленскому готовят эвакуацию с Украины в случае войны - источник

09 марта 2021, 23:35  •  247 • Политика
Президенту Украины Владимиру Зеленскому готовят эвакуацию на случай войны. Об этом сообщил источник.
Если наступление в Донбассе провалится, то Зеленского в срочном порядке вывезут с территории страны.
"Источник сообщает, Зеленский получил заверения от западных спецслужб, что он и его семья будут экстренно эвакуированы с территории Украины в случае провала военной операции в Донбассе", - пишет "Катехон".
Издание ссылается на Telegram-канал "Подслушано в СБУ". В сообщении также не исключается, что поражение Вооружённых сил Украины может привести к росту антиправительственных выступлений. Причём они ожидаются не только в столице, но и в различных областях страны.
Ранее бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник раскрыл многоходовку Зеленского. Он заявил, что война в Донбассе нужна совсем не для победы. На Украине множество проблем, например рост тарифов на ЖКУ, крошечные зарплаты и пенсии, напряжённая эпидситуация, связанная с распространением COVID-19, трудности с вакцинацией...
"Да какая там пенсия! Какие там вакцины! Лишь бы сына не взяли в армию, лишь бы живым вернулся" - и так далее. Это многоходовка", - пояснил в беседе с Царьградом Олейник.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



247
Источник
Похожие новости
09 марта 2021, 21:45
Путин на саммите в Париже показал свое реальное отношение к Зеленскому
09 марта 2021, 21:45
"Украина стала заложницей": Крымский политолог рассказал, почему Киев может решиться на войну
09 марта 2021, 21:45
Лукашенко отомстил Евровидению: "Я научу тебя ходить по струночке"
09 марта 2021, 21:45
Белоруссия "попросила на выход" польского консула после участия в странной акции
09 марта 2021, 21:45
Мишустин снял с должности замглавы Минцифры. Премьер объяснил причину отставки
09 марта 2021, 23:35
Зеленскому готовят эвакуацию с Украины в случае войны - источник
Новости партнеров
 
Выбор дня
09 марта 2021, 23:35
Столкновения неонацистов и «ВСУшников» на Донбассе: стало известно о смертельном исхо...
09 марта 2021, 23:35
Это его поступки «говно»: Зеленский спустя неделю ответил Порошенко
09 марта 2021, 23:35
"Волосы дыбом от того, что происходило": Соратник Ельцина о "циничном ...
09 марта 2021, 23:35
Тихановская готовит удар по экономике Белоруссии: Оппозиционерка обратилась к Швейцар...
09 марта 2021, 23:35
Эй, мы здесь: у Зеленского не могут дождаться связи с Байденом
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
04 марта 2021, 14:20
"Первые день-два они продержатся…": Названы сроки большой войны в Донбассе
06 марта 2021, 23:10
Откуда у вас столько понтов? — Комаровский осадил пропагандиста Гордона
06 марта 2021, 00:15
США испугались успехов "Спутника V": Белый дом выступил с резким заявлением
04 марта 2021, 04:15
"Враги и трусы": Болгары высказали мнение о союзниках-освободителях
04 марта 2021, 04:15
Спасти Украину от "агрессивного Донбасса": НАТО готовится к переброске – эксперт
09 марта 2021, 02:30
"Кто-то может раскрыть пасть": Михалков преподал урок русским военным
06 марта 2021, 00:15
Медведев проговорился - Чубайсу пришлось оправдываться: эхо главной фальсификации
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.