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Зеленскому досталось от Байдена: на Украине высказались о телефонном разговоре

04 апреля 2021, 12:50  •  108 • Политика
Владимир Зеленский. Фото: Maksym Polishchuk/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Эксперт оценил тонкий намек американского лидера
Прошедший в минувшую пятницу телефонный разговор между главами Украины и Америки был весьма сдержанным. Байден выразил поддержку стране, ее целостности и суверенитету, намекнув, что содействие будет оказано только после проведения в Незалежной антикоррупционных реформ. Зеленский, в свою очередь, заверил – все обязательно сделает. Однако на Украине полагают, что президент в такой форме получил выговор от американского главы.
Как рассказал политолог Михаил Погребинский в эфире телеканала "Первый независимый", в стране сложилась "катастрофическая" ситуация из-за коронавируса. При этом Зеленский не делает ничего, чтобы это исправить, ожидая, когда ему удастся поговорить с Байденом.
Он заявил, что разговор ничем хорошим не обернулся – Зеленского отчитали из-за реформ, которые проводить ему не очень и хочется.
"Нет, у вас нужно как бы поискать, в чем еще можно обвинить Медведчука, а что нужно, чтобы понравиться американскому посольству", – приводит его слова РИА "Новости".
Погребинский добавил, что властям следовали бы сосредоточится на проблемах с вакцинацией в стране и решением конфликта на востоке.
Телефонный разговор между Джо Байденом и Владимиром Зеленским состоялся после длительных уговоров с украинской стороны. Власти Незалежной были обеспокоены тем, что новый американский президент долго не выходил на прямой контакт с главой Украины.

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