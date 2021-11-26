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Зеленскому доложили о готовящемся госперевороте на Украине 1 декабря

26 ноября 2021, 14:35  •  162 • Политика
Владимир Зеленский. Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Президент Незалежной не верит, что в стране начнется хаос
Владимир Зеленский заявил о готовящемся госперевороте на Украине. По данным Киева, попытка смены власти в стране должна состояться 1 или 2 декабря 2021 года. Об этом президент Незалежной решил поговорить с журналистами в рамках пресс-конференции, посвященной экватору его руководства государством. 
Зеленский также отметил, что к этим планам, на которые выделили миллиард долларов, причастен украинский олигарх Ринат Ахметов. Впрочем, глава Украины не верит ни в то, что у неких людей есть подобные планы, ни в то, что бизнесмен за этим стоит. Бежать из Незалежной экс-актер не собирается.
По словам президента Украины, представители олигарха обсуждали с Россией попытку госпереворота. У спецслужб Незалежной даже есть голосовые доказательства этой информации, добавил лидер украинцев. По его мнению, предпринимателя хотят подставить. Ахметова втягивают в войну против Украины. Однако если бизнесмен пойдет на такое, то это станет для него большой ошибкой.
При этом Зеленский отметил, что каждый день есть вероятность войны Украины с Россией, которая якобы занимается запугиванием. Ведь Киев уже восемь лет "находится в состоянии войны". Впрочем, ожидать большого военного конфликта не стоит.
Также Зеленский добавил, что в случае эскалации ситуации Украине нужно быть готовой рассчитать только на свои силы. 

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