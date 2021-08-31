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Зеленскому будет, о чём рассказать в США: На Украине новый герой-нацист

31 августа 2021, 16:55  •  267 • Политика
Мария Захарова рассказала об открытии на Украине памятника очередному пособнику немецких нацистов в годы ВОВ.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что На Украине открыли очередной памятник пособнику немецких нацистов в годы ВОВ.
Печальная рубрика #ИхТамНет рассказывает о неонацизме на Украине и о том, как Киев делает вид, что это не так. Пока Зеленский обсуждает за океаном достижения демократии на Украине, в селе Карпиловка при участии ультраправых организаций открыли памятник Кузьме Брычке
- сообщила дипломат.
Как известно, Брычка Кузьма Евдокимович родился 12 октября 1922 года в селе Карпиловке. Участник массовых убийств времён Великой Отечественной. Уничтожен в ходе операции КГБ в октябре 1951 года.
Глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский отмечал, что Брычка участвовал в убийствах советского и еврейского населения: "В составе "Полиськой сичи" Брычка участвовал в уничтожении еврейского населения, советских солдат и партизан, позднее в УПА* - участник массовых убийств мирного польского населения и евреев, которые прятались в лесах".
На открытии памятника украинскому нацисту пришли несколько десятков человек, которые принесли с собой символику нацистских и ультраправых организаций.
Захарова подчеркнула:
Жаль, что Президент Украины до села не доехал по пути в Вашингтон, а то мог бы поделиться с американскими еврейскими организациями незабываемыми впечатлениями
*УПА "Полесская сечь" - вооружённая организация украинских националистов, созданная под руководством Тараса Боровца-"Бульбы", и существовавшая на территории Волыни и Полесья рейхскомиссариата Украина Третьего рейха с августа 1941 до 1944 года.
*УПА (Украинская повстанческая армия) - организация, деятельность которой в России запрещена.

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