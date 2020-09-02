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Зеленскому аукнутся его советы Лукашенко - экс-депутат Рады

02 сентября 2020, 09:55  •  70 • Политика
Владимир Зеленский. Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Рекомендуя Лукашенко провести новые выборы, глава Незалежной забывает сделать то же самое у себя в стране
Президент Украины Владимир Зеленский сам загоняет себя в тупик, когда пытается давать советы своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко. Такое заявление сделал бывший депутат Верховной рады Олег Царев.
Не так давно глава Незалежной заявил, что лидеру Республики необходимо провести перевыборы на руководящую должность государства для стабилизации ситуации в стране, чтобы обошлось "без крови, честно и вошло бы в историю".
Однако, отметил Царев, Зеленскому стоило бы самому прислушаться к этому совету: на Украине хватает людей, которые выражают недовольство действующей властью. В любой момент они могут потребовать отставки президента. Так как Владимир Александрович рекомендовал Александру Григорьвичу провести перевыборы, то сам он должен действовать по такому же сценарию.
"Ему будет очень сложно объяснять, почему он отказывается от перевыборов, когда его будут об этом спрашивать", – заявил экс-парламентарий в интервью "Украина.ру".
Он добавил, что действующий уровень доверия к президенту Украины катастрофически низкий – Зеленский заявляет о 20%, когда в действительности речь идет о 15%.
Экс-депутат уверен: недалек тот день, когда на местных выборах антипопулярность Зеленского даст о себе знать. Депутаты осознают, что не смогут попасть в следующий созыв Верховной рады, и займутся поиском нового хозяина. А это, в свою очередь, означает прекращение верховенства действующей власти. Если такая ситуация станет реальной, все, что останется Зеленскому, – сидеть на кресле до конца своего срока, пусть даже номинально, резюмировал Царев.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Киев принял решение приостановить диалог с властями Белоруссии. Пользователи Сети расценили такой поступок как предательство. По их словам, украинская власть ведет себя недостойно.

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