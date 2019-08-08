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Зеленского ждут в Луганске для прямых переговоров - ради мира
08 августа 2019, 01:54 • 13 • Политика
Глава ЛНР пригласил Зеленского на переговоры в Луганск и гарантировал ему безопасность. Прямые переговоры нужны ради мира, уверен Пасечник.
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что ждёт в гости президента Украины Владимира Зеленского. Он надеется, что Зеленский прибудет в Луганск для проведения прямых переговоров, а главной темой станет достижение мира в Донбассе. О приглашении Зеленского Пасечник заявил в ходе прямой линии с жителями Украины.
Кроме того, он подчеркнул, что на сегодня задача номер один - это прекращение стрельбы, а также разведение тяжёлого вооружения. А для этого нужно садиться за стол переговоров.
"Крайне недопустимо, чтобы... мирные здравомыслящие, умные люди погибали непонятно за что, непонятно зачем и во имя чего", - добавил Пасечник.
Достичь мира можно только в ходе прямых переговоров, но, в данном случае, нужна воля президента Украины, поскольку луганская сторона готова к встрече.
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