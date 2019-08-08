Зеленского ждут в Луганске для прямых переговоров - ради мира

Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что ждёт в гости президента Украины Владимира Зеленского. Он надеется, что Зеленский прибудет в Луганск для проведения прямых переговоров, а главной темой станет достижение мира в Донбассе. О приглашении Зеленского Пасечник заявил в ходе прямой линии с жителями Украины.

Кроме того, он подчеркнул, что на сегодня задача номер один - это прекращение стрельбы, а также разведение тяжёлого вооружения. А для этого нужно садиться за стол переговоров.

"Крайне недопустимо, чтобы... мирные здравомыслящие, умные люди погибали непонятно за что, непонятно зачем и во имя чего", - добавил Пасечник.

Достичь мира можно только в ходе прямых переговоров, но, в данном случае, нужна воля президента Украины, поскольку луганская сторона готова к встрече.