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Зеленского завербовали? Президент Украины тайно встретился с главой британской разведки

13 октября 2020, 12:15  •  61 • Политика
Стало известно о тайной встрече Зеленского с главой британской разведки. По данным УНИАН, беседа президента Украины с главой МИ-6 состоялась во время визита украинского лидера в Лондон.
Президент Украины Владимир Зеленский провёл тайную встречу с новым главой британской спецслужбы МИ-6 Ричардом Муром. Об этом пишет издание УНИАН со ссылкой на источники в окружении украинского лидера.
Сообщается, что встреча прошла во время последнего визита Зеленского в Лондон. На ней, помимо президента Украины и главы британской разведки, также присутствовал глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов.
Отмечается, что в ходе встречи обсуждались такие темы, как ситуация с антикоррупционными органами на Украине, конфликт в Донбассе и действия России. Кроме того, была поднята тема окружения Зеленского. Причём речь идёт не только об официальном круге общения президента Украины, но и неофициальном. Источники отдельно отмечают, что глава британской разведки практически никогда не встречается с руководителями иностранных государств, пишет УНИАН.
Визит президента Украины в Британию состоялся 7-8 октября. В ходе него Владимир Зеленский официально встретился с британским премьером, а также с британскими инвесторами и членами королевской семьи.

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