Зеленского заставят замолчать? На русском говорить больше нельзя, на украинском - не умеет

Президента Украины Владимира Зеленского обязали использовать официальный государственный язык в рамках работы на посту главы государства.

Такое решение принял Верховный суд Незалежной, передали в пресс-службе. Данный вердикт вынесен после жалобы одного гражданина страны.

Истец выступил с требованием официально признать употребление украинским лидером русской речи в ходе iForum-2019 противоправным и заявил о необходимости заставить его говорить на языке страны, которой он руководит.

В первый раз суд отклонил данное заявление, однако настойчивый украинец обжаловал решение и в итоге добился, чтобы его иск был удовлетворён.

Между тем Зеленский ранее уже не раз признавался, что не слишком хорошо владеет украинским. Даже в телефоне глава Украины использует русский, как было замечено на скрине экрана его устройства, который он недавно сам же продемонстрировал.