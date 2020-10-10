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Зеленского заставят замолчать? На русском говорить больше нельзя, на украинском - не умеет
10 октября 2020, 22:50 • 72 • Политика
Решение Верховного суда Незалежной может заставить Владимира Зеленского замолчать. Его официально обязали использовать государственный язык в рамках работы на посту президента. Таким образом, говорить на русском лидеру страны больше нельзя, однако изъясняться на украинском он умеет не очень хорошо.
Президента Украины Владимира Зеленского обязали использовать официальный государственный язык в рамках работы на посту главы государства.
Такое решение принял Верховный суд Незалежной, передали в пресс-службе. Данный вердикт вынесен после жалобы одного гражданина страны.
Истец выступил с требованием официально признать употребление украинским лидером русской речи в ходе iForum-2019 противоправным и заявил о необходимости заставить его говорить на языке страны, которой он руководит.
В первый раз суд отклонил данное заявление, однако настойчивый украинец обжаловал решение и в итоге добился, чтобы его иск был удовлетворён.
Между тем Зеленский ранее уже не раз признавался, что не слишком хорошо владеет украинским. Даже в телефоне глава Украины использует русский, как было замечено на скрине экрана его устройства, который он недавно сам же продемонстрировал.
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