Зеленского заподозрили в соревновании с Порошенко: Он снова поехал в Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Донбасс. Он планирует встретиться с украинскими военными. Ранее так же часто визиты в Донбасс наносил экс-президент страны Пётр Порошенко.

По данным офиса президента Украины, Зеленский планирует провести в Донбассе заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

Отметим, в последний раз Зеленский был с визитом в Донбассе в начале апреля 2021 года. Нынешний президент Украины бывает в местах вооружённых столкновений довольно часто, эти визиты зачастую используются в пропагандистских целях. Отметим, с той же частотой визиты в Донбасс наносил и прежний президент Украины Пётр Порошенко. Так же, как и Зеленский, он любил позировать перед камерами в камуфляже. Telegram-канал "Зрада чи Перемога" даже заподозрил политиков в заочном соревновании.

Визит Зеленского в Донбасс проходит на фоне смены руководства в украинской армии: 29 июля президент Украины уволил главу Генштаба ВС страны Сергея Корнийчука и командующего Операцией объединённых сил на востоке страны Владимира Кравченко. Новым начальником Генштаба стал генерал-майор Сергей Шаптала. Командующим Операцией объединённых сил в Донбассе назначен генерал-лейтенант Александр Павлюк.