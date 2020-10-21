Зеленского заподозрили в работе на британскую разведку

Владимир Зеленский. Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com

После визита в Лондон президент Украины начал делать странные шаги

У Запада есть компромат на лидера Незалежной Владимира Зеленского, поэтому он поступает так, как угодно внешним силам. Предъявить данные, которые лишили Зеленского воли к сопротивлению, ему могли в ходе недавнего визита в Великобританию, предположил бывший замгенпрокурора Украины, депутат Верховной рады Ренат Кузьмин.

Он напомнил, что Зеленский провел несколько часов в кабинете главы британской разведки МI6. Сам президент потом отказался раскрыть детали встречи, указав лишь, что речь шла о вербовке украинских СМИ иностранными агентами. Но возможно, что завербован был как раз Зеленский, пишет Кузьмин в "Фейсбук":

"Мог ли всемогущий шеф МИ-6 положить перед Зеленским схемы его финансовых операций, список его иностранного имущества или, к примеру, доказательства вывода похищенных приватовских миллионов через контролируемые Зеленским иностранные счета".

В свое время Леонид Кучма "сдал" Украину Виктору Ющенко, когда перед ним положили документы, позволяющие начать международное расследование его коррупционной деятельности. Виктор Янукович тоже отказался от боя за власть под угрозой шантажа. Теперь добрались до Зеленского, считает Кузьмин.

"На что он согласился во время этого разведопроса?"

– задается вопросом нардеп, отмечая, что после подобных встреч украинских лидеров с влиятельными силами на Западе Киев резко меняет внешнеполитический курс и делает неожиданные шаги по внутренней повестке.

"Почему это вдруг судьба страны и целого народа должна зависеть от того, будет ли завербован иностранной разведкой наш президент или нет, устоит он перед шантажом или не устоит", – возмущается экс-замгенпрокурора.

Накануне Зеленский выступил в Раде, где сообщил о намерении построить две новые военно-морские базы. А чуть ранее он рассказал, что во время местных выборов украинцам будет предложено ответить на 5 вопросов. Проанализировавшие анкету эксперты опасаются, что Киев задумал под предлогом желания народа пустить в страну иностранных военных на постоянной основе.