|
Зеленского заподозрили в попытке организовать госпереворот
30 октября 2020, 16:50 • 169 • Политика
В Конституционном суде Украины оценили президентский законопроект
Предложение главы Незалежной лишать судей Конституционного суда полномочий имеет признаки госпереворота. Об этом заявил в пятницу, 30 октября, председатель КСУ Александр Тупицкий.
По его словам, законопроект под номером 4288 появился неожиданно, его буквально "склепали" за одну ночь. И он идет вразрез с главным законом страны:
"Есть признаки конституционного переворота в Украине. Я это ответственно заявляю",
– цитирует Тупицкого "Лига.нет". По его мнению, президент задумал сделать КС "послушным". Он предложил Зеленскому лично прийти на встречу с судьями КС, чтобы в спокойной обстановке, без присутствия прессы, разрешить конфликт.
Накануне Совет национальной безопасности и обороны Украины пришел к выводу, что последние решения КСУ угрожают нацбезопасности. Решением кабмина было отменено постановление КС, лишающее Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) доступа к декларациям чиновников. После этого в Верховную раду поступила инициатива Зеленского о лишении нынешнего состава КС полномочий.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
169
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
24 октября 2020, 14:10
|
23 октября 2020, 20:45
|
24 октября 2020, 02:15
|
26 октября 2020, 21:10
|
27 октября 2020, 23:45
|
29 октября 2020, 04:10
|
25 октября 2020, 04:50