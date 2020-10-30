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Зеленского заподозрили в попытке организовать госпереворот

30 октября 2020, 16:50  •  169 • Политика
Владимир Зеленский. Фото: Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
В Конституционном суде Украины оценили президентский законопроект
Предложение главы Незалежной лишать судей Конституционного суда полномочий имеет признаки госпереворота. Об этом заявил в пятницу, 30 октября, председатель КСУ Александр Тупицкий.
По его словам, законопроект под номером 4288 появился неожиданно, его буквально "склепали" за одну ночь. И он идет вразрез с главным законом страны:
"Есть признаки конституционного переворота в Украине. Я это ответственно заявляю",
– цитирует Тупицкого "Лига.нет". По его мнению, президент задумал сделать КС "послушным". Он предложил Зеленскому лично прийти на встречу с судьями КС, чтобы в спокойной обстановке, без присутствия прессы, разрешить конфликт.
Накануне Совет национальной безопасности и обороны Украины пришел к выводу, что последние решения КСУ угрожают нацбезопасности. Решением кабмина было отменено постановление КС, лишающее Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) доступа к декларациям чиновников. После этого в Верховную раду поступила инициатива Зеленского о лишении нынешнего состава КС полномочий.

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