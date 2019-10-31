Зеленского забыли: Генсек НАТО нечаянно "выкинул" украинского президента из заседания

Во время заседания комиссии НАТО - Украина в Киеве произошел курьезный инцидент. Так, на заседании выступал генсек НАТО Йенс Столтенберг. В конце своей речи он заявил, что, собственно, открытая для всех представителей часть мероприятия подошла к концу. При этом Столтенберг забыл дать выступить украинскому президенту Владимиру Зеленскому.

Генсек потом тут же исправился и поспешил предоставить слово украинскому лидеру.

Отметим, что Столтенберг призвал власти Украины уделить пристальное внимание реформам, чтобы обеспечить "светлое будущее своему народу". И посоветовал продвигаться в сторону членства в НАТО.