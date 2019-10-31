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Зеленского забыли: Генсек НАТО нечаянно "выкинул" украинского президента из заседания
31 октября 2019, 17:09 • 121 • Политика
Генсек НАТО допустил оплошность на заседании с украинским президентом Владимиром Зеленским в Киеве, забыв дать ему слово во время открытого мероприятия для журналистов. Он нечаянно "выкинул" президента Украины из программы заседания. Потом, конечно, исправил оплошность.
Во время заседания комиссии НАТО - Украина в Киеве произошел курьезный инцидент. Так, на заседании выступал генсек НАТО Йенс Столтенберг. В конце своей речи он заявил, что, собственно, открытая для всех представителей часть мероприятия подошла к концу. При этом Столтенберг забыл дать выступить украинскому президенту Владимиру Зеленскому.
Генсек потом тут же исправился и поспешил предоставить слово украинскому лидеру.
Отметим, что Столтенберг призвал власти Украины уделить пристальное внимание реформам, чтобы обеспечить "светлое будущее своему народу". И посоветовал продвигаться в сторону членства в НАТО.
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