Владимир Зеленский. Фото: Stefanie Loos/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Глава незалежных томится в ожидании президента США

Сегодня, 1 сентября, состоится встреча украинского лидера Владимира Зеленского с главнокомандующим США Джо Байденом. Глава незалежных уже на месте и ждет хозяина Белого дома. Любопытно, что дабы скрасить ожидание гостя с Украины, вашингтонская администрация выставила перед ним на стол пресловутые печеньки.

Стоит ли воспринимать такой жест со стороны американцев как некий символ, сказать сложно. Однако в информационном пространстве печеньки уже давно и плотно ассоциируются с отношением вассал-господин. Такая молва за сладким угощением пошла еще со времен Виктории Нуланд, которая с улыбкой до ушей раздавала печенье беснующимся на Украине майдановцам.

Так что фотография главнокомандующего украинцев, который с тоской во взоре сидит перед нарядным блюдечком с печеньками, не могла не привлечь внимание журналистов. Эпичный кадр в интернет-пространстве разместили авторы телеграм-канала "Пул 3".

Стоит отметить, что новую волну насмешек вокруг американцев, дарующих печеньки, поднял случай с беглой белорусской оппозиционеркой Светланой Тихановской. Когда самой знаменитой кухарке Белоруссии довелось побывать в Белом доме, ей выделили 10 минут на общение с Джо Байденом, а также подарили коробку с печеньем.

После этого первое лицо белорусских оппозиционеров делилась восторгом с интернет-пользователями. Светлана действительно была безумно рада получить такой "ценный" презент из рук главнокомандующего Соединенных Штатов Америки.