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Зеленского в судебном порядке заставили говорить на украинском
09 октября 2020, 19:20 • 124 • Украина
Президент Украины Владимир Зеленский обязан говорить на государственном языке при исполнении служебных обязанностей. Такое решение принял Верховный суд Украины, рассматривая иск с просьбой признать противоправным общение президента на русском языке.
Истец указал конкретный случай. Это было одно из первых публичных выступлений Зеленского в качестве президента в мае 2019 года. Через 3 дня после инаугурации, анонсируя первое диджитал-внедрение – «государство в смартфоне», на форуме интернет-деятелей iForum-2019 он говорил на русском языке.
«Кассационный административный суд в составе Верховного Суда отказал в удовлетворении заявленных истцом требований в полном объеме»,– говорится в сообщении.
Большая Палата Верховного суда указала на то, что при исполнении служебных обязанностей президент Украины обязан общаться на государственном языке. В то же время за действия, совершенные в рамках политической деятельности, а не во время выполнения предусмотренных Конституцией полномочий, президент несет политическую, а не юридическую ответственность.
То есть за выступление на русском на iForum-2019 Зеленского не могут привлечь к юридической ответственности.
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