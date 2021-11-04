Зеленского в Глазго не узнали даже свои: "А чому на фотці Хазанов?"

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал довольно странный кадр с полей климатического саммита в Глазго. Своего лидера не смогли опознать даже сами украинцы. "А чому на фотці Хазанов?" - спрашивают они.

После встречи с Джо Байденом на конференции СOP26 в Глазго, посвящённой проблемам климата, Владимир Зеленский опубликовал своё совместное фото с американским коллегой. Он сообщил, что обсудил с американским коллегой вопросы безопасности в Донбассе.

Однако подписчики украинского президента разразились целой серией по поводу забавного кадра, и их можно понять: на снимке видно, как Байден довольно смущённо пожимает руку Зеленскому, словно пытаясь понять, кто перед ним. В то же самое время украинский лидер смотрит на своего визави снизу вверх, не скрывая своего восторга.

Під час розмови з @POTUS у Глазго обговорили безпекову ситуацію на Донбасі. продовжують підтримувати територіальну цілісність і реформи в . pic.twitter.com/PlkOmDJngZ — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 2, 2021

Некоторые даже не сразу узнали Зеленского: "А чому на фотці Хазанов? Де Президент?"

Другие попытались угадать, о чём вели столь задушевный разговор два президента: "- Ну как тебе Байрактары, Джо? - "Володя, давай мочи их и дальше, я поддержу"

"Мама ріма, сматрі какая фоточка мєня с дядєй Джоном..." - смеются третьи.

Ранее фото Байдена и Зеленского прокомментировал также сенатор Пушков, подметив его двусмысленность. "Зеленский так впился взглядом в Байдена, его лицо выражает такой неподдельный восторг, словно это самый счастливый миг в его жизни, - написал сенатор. - А может быть, видеть Байдена и есть для него высшее счастье? Ведь у каждого оно - своё".