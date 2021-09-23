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Зеленского унизили в стенах ООН - СМИ

23 сентября 2021, 23:10  •  130 • Политика
Владимир Зеленский. Фото: via www.imago-images.de/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Лидеру Незалежной не "хватило" государственного символа
Президент Украины Владимир Зеленский и его администрация снова вляпались в неприятность – на вчерашней встрече с нынешним председателем Генассамблеи ООН главой МИД Мальдив Абдуллой Шахидом лидер украинцев сидел под большим флагом чужого государства.
На факт "потери" жовто-блакитного обратил внимание портал EADaily.
"По дипломатическому протоколу такое поведение означает, что президент Украины не уважает себя и свою страну, готов на любые унижения перед второй стороной переговоров", – пишет издание.
Судя по фотографии, Шахид вел беседу с Зеленским, сидя под флагом ООН. На журнальном столе возле министра стоял маленький флажок Мальдив, поскольку в организации он представляет интересы этого государства.
При этом ни одного государственного символа Украины в помещении не оказалось. За спиной у пана Зеленского находился флаг Мальдив, а на столике – флажок Организации Объединенных Наций.
Таким образом получилось, что Владимир Александрович в ООН представлял то ли себя самого, то ли Незалежная не признана в объединении независимым суверенным государством, указывается в статье.
Самое удивительное, что украинский лидер это позорное фото не постеснялся и выложил у себя в "Твиттере".
At a meeting with @abdulla_shahid, stressed that protecting human rights in the occupied

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