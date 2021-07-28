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Зеленского унизили одной встречей: "Боже, какой ад"

28 июля 2021, 21:30  •  118 • Политика
Президента Украины Владимира Зеленского унизили одной встречей. Украинский лидер начал явно проигрывать состязание за внимание США. "Боже, какой ад", - пишут в Сети.
Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская в среду встретилась с президентом США Джо Байденом. Она попросила его помочь Белоруссии "перейти к демократии" без лишнего насилия.
Украинский оппозиционный блогер Ольга Шарий заметила, что Тихановская, которая не является президентом и не уполномочена представлять белорусский народ, оказалась важнее Зеленского. Последний уже давно выпрашивает встречу с Байденом, однако до сих пор не был её удостоен. По предварительным данным, президента Украины примут в Вашингтоне лишь в последних числах августа - через 8 месяцев после инаугурации Байдена.
Боже, какой ад. Хотя смешно, что раньше Зеленского даже самопровозглашённый президент встретилась, - пишет Шарий в Telegram.
Скриншот:Telegram/ОЛЬГА ШАРИЙ
Напомним, что Тихановская проиграла на президентских выборах в Белоруссии в августе прошлого года, после чего бежала в Литву, откуда начала организовывать массовые беспорядки на родине. Несмотря на отсутствие хоть какого-либо государственного статуса, Тихановскую активно принимают в западных странах. С ней, в частности, уже встречались канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала Госдеп пригласить украинского оппозиционного блогера и основателя "Партии Шария" Анатолия Шария - супруга Ольги Шарий. По её словам, он, в отличие от Тихановской, является настоящим политиком.

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