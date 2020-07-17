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Зеленского уличили в обмане
17 июля 2020, 14:00 • 38 • Политика
Президент не смог применить во благо полученный от избирателей карт-бланш
По мнению эксперта Владимир Джаралла, предложение украинского лидера Владимира Зеленского объединить все партии страны и бороться за возвращение земель демонстрирует его несостоятельность.
Политолог уверен, что действующий глава Незалежной на деле оказался "пустым болтуном". Джаралла напомнил, что избиратели вручили всю полноту власти в руки Зеленского, но он не сделал ничего, на что надеялись граждане, тем самым обманув свой народ.
По мнению политического эксперта, недавний призыв президента ко всем партиям объединиться в борьбе за возврат территорий – попытка сохранить остатки былой популярности, пишет ФБА "Экономика сегодня".
Действия главы украинского государства лишний раз доказывают, что местные партии хорошо освоили политические технологии и комбинации, и занимаются только тем, что ищут "нужную точку для своевременного заявления на ту или иную тему", добавил аналитик.
Ранее "Утро.ру" рассказывало, как уставшему от президентства Владимиру Зеленскому напророчили нервный срыв.
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