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Зеленского ударили по "языку" и пообещали новый Майдан
22 июня 2019, 05:24 • 98 • В мире
Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко решил ударить по президенту Владимиру Зеленскому из-за возможности отмены скандального закона о языке. "Не за горами новый Майдан", - пообещал он в "Твиттере".
Ранее оппозиционные депутаты Рады решили оспорить этот закон в Конституционном суде Украины. По их мнению, признание украинского языка единственным государственным нарушает конституцию страны.
У Кирилюка это намерение, однако, вызвало бурную реакцию. Он назвал противников скандального закона пятой колонной и с сожалением отметил, что его надежда на КС слаба. Не оправдал ожиданий вице-премьера и Зеленский - политик посетовал, что "новая власть молчит".
В итоге он перешёл в своём посте к прямым угрозам. "Реально защитить украинский язык могут только люди: значит, не за горами новый Языковой Майдан", - написал он.
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