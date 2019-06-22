Зеленского ударили по "языку" и пообещали новый Майдан

Ранее оппозиционные депутаты Рады решили оспорить этот закон в Конституционном суде Украины. По их мнению, признание украинского языка единственным государственным нарушает конституцию страны.

У Кирилюка это намерение, однако, вызвало бурную реакцию. Он назвал противников скандального закона пятой колонной и с сожалением отметил, что его надежда на КС слаба. Не оправдал ожиданий вице-премьера и Зеленский - политик посетовал, что "новая власть молчит".

В итоге он перешёл в своём посте к прямым угрозам. "Реально защитить украинский язык могут только люди: значит, не за горами новый Языковой Майдан", - написал он.