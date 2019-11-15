Зеленского тряханёт: Украинцам пора приготовиться к "закручиванию гаек" - политолог

Принятый в Раде в первом чтении законопроект о рынке земли колоссально отразится не только на простых украинцах, но и на политическом истеблишменте. Как убеждён генеральный директор Центра политической информации политолог Алексей Мухин, украинцам следует готовиться к дальнейшей политической деградации своего общества.

В комментарии порталу "Дни.ру" он объяснил, что земельная реформа, которая насаждается сейчас новой украинской властью, станет причиной политических потрясений, не обойдётся и без падения рейтинга самого Зеленского, который был выбран на пост лидера страны с показательно высоким процентом.

При этом, уверен эксперт, настоящей проблемой для Незалежной станет попытка украинского лидера стабилизировать своё положение.

"Это приведёт к "закручиванию гаек" и формированию устойчивого тоталитарного режима на Украине. Он уже сформирован, но он закрепится", - подчеркнул Алексей Мухин.

"Главную стабилизирующую роль будут играть спецслужбы и, возможно, военные, что ставит Украину на грань политического выживания и делает её токсичной страной", - заключил он.