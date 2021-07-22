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Зеленского сравнили с разносчиком пиццы: "Позорище и унижение"
22 июля 2021, 06:00 • 351 • Политика
Новость о дате визита президента Украины к американскому коллеге заставила сравнить Владимира Зеленского с разносчиком пиццы. "Позорище и унижение", - пишет блогер Анатолий Шарий.
Стало известно о том, что Джо Байден примет Владимира Зеленского в Вашингтоне 30 августа.
"Это позорище. Всегда даты согласовывают заранее, очень заранее. Это же президент, а не разносчик пиццы. Такого ещё не было. Унижение", - написал Шарий в Twitter.
Подписчики тоже высказались по этому поводу.
"Вы не понимаете, это другое. У стратегических партнёров всё намного быстрее решается", - считает Олег Янковский.
"Доставка президента от 15 дней", - пошутил Konstantin.
"Перед 1 сентября вызвали с родителями?" – сыронизировал Filipp VI.
"Сказали ведь, в течение лета примут. Сидите, ждите. И так заранее предупредили – за 40 дней (символично кстати). В самый последний день лета заходите. Вот это правда на издёвку похоже", - написал Jon Vlasov.
На самом деле день, когда Джо Байден согласился принять своего украинского коллегу, является предпоследним днём лета. Дату встречи огласила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Она сообщила, что речь, вероятнее всего, пойдёт о "Северном потоке – 2", Донбассе и Крыме.
Напомним, Владимир Зеленский просил встретиться с Джо Байденом ещё в конце июня. Тогда ему был дан ответ, что саммит возможен в июле – после того, как президент США и президент России проведут переговоры. Потом Белый дом отозвал обещание июльской встречи.
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