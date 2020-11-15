Зеленского сравнили с немецкими нацистами: К чему приведут "лагеря смерти" для жителей Донбасса

Речь идёт о создании спецлагерей для содержания жителей Донбасса, которые, по мнению Киева, представляют угрозу для нацбезопасности. Курировать их деятельность будет Служба безопасности Украины, которую правозащитные организации уже уличали в создании секретных спецтюрем.

По мнению Медведчука, эти спецлагеря создаются с целью грабежа, рейдерства и вымогательства. Он считает, что украинская верхушка готова пойти на государственный террор, лишь бы сохранить ускользающую власть.

Создание таких "лагерей смерти", не входящих в существующие пенитенциарные или следственные структуры, может развязать руки для самой жестокой преступной расправы над неугодными, - цитирует политика пресс-служба "Оппозиционный платформы".

Медведчук призвал Киев остановиться и перестать штамповать вместе с "послушной Радой" антиконституционные законы.

Напомним, что украинские власти продолжают находить всё новые методы своего решения проблемы войны в Донбассе вместо того, чтобы реализовать Минские соглашения. Примечательно, что документ был подписан бывшим президентом Украины Петром Порошенко в 2015 году. В декабре 2019 года действующий президент Владимир Зеленский, выступая на парижском саммите "Нормандской четвёрки", подтвердил приверженность "Минску-2". Несмотря на это, Киев отказывается реализовывать взятые на себя обязательства.