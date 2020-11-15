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Зеленского сравнили с немецкими нацистами: К чему приведут "лагеря смерти" для жителей Донбасса
15 ноября 2020, 18:00 • 167 • Политика
Лидер партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук рассказал, к чему могут привести "лагеря смерти", создаваемые для удержания жителей Донбасса. Он напрямую сравнил действия президента Украины Владимира Зеленского с действиями немецких нацистов.
Речь идёт о создании спецлагерей для содержания жителей Донбасса, которые, по мнению Киева, представляют угрозу для нацбезопасности. Курировать их деятельность будет Служба безопасности Украины, которую правозащитные организации уже уличали в создании секретных спецтюрем.
По мнению Медведчука, эти спецлагеря создаются с целью грабежа, рейдерства и вымогательства. Он считает, что украинская верхушка готова пойти на государственный террор, лишь бы сохранить ускользающую власть.
Медведчук призвал Киев остановиться и перестать штамповать вместе с "послушной Радой" антиконституционные законы.
Напомним, что украинские власти продолжают находить всё новые методы своего решения проблемы войны в Донбассе вместо того, чтобы реализовать Минские соглашения. Примечательно, что документ был подписан бывшим президентом Украины Петром Порошенко в 2015 году. В декабре 2019 года действующий президент Владимир Зеленский, выступая на парижском саммите "Нормандской четвёрки", подтвердил приверженность "Минску-2". Несмотря на это, Киев отказывается реализовывать взятые на себя обязательства.
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