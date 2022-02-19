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Зеленского сравнили с Наполеоном: Украинский генерал нашёл только одну общую черту

19 февраля 2022, 11:20  •  43 • Политика
Владимира Зеленского сравнили с Наполеоном I, роль которого президент Незалежной ранее исполнил в одном из фильмов. Украинский генерал Геннадий Москаль нашёл у них только одну общую черту.
Бывший губернатор Закарпатской и Луганской областей генерал Геннадий Москаль в интервью каналу "Наш" назвал украинского лидера Владимира Зеленского капризным и неуравновешенным.
Он осудил президента за устранение местных СМИ, которые выражали несогласие с курсом официального Киева, и предложил ему ещё раз подумать о содеянном.
Также Москаль обвинил Зеленского в непоследовательности. Он пояснил, что в мыслях у главы государства одно, в словах - второе, а на деле выходит и вовсе нечто совершенно иное.
Кроме того, генерал сравнил президента с императором французов Наполеоном I, роль которого лидер Украины ранее исполнил в киноленте "Ржевский против Наполеона".
Москаль, однако, нашёл у Зеленского и великого французского полководца только одну общую черту - маленький рост.
Напомним, этот фильм, как выяснилось в прошлом году, был запрещён к прокату в Незалежной в 2015-м.

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