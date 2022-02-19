Зеленского сравнили с Наполеоном: Украинский генерал нашёл только одну общую черту

Владимира Зеленского сравнили с Наполеоном I, роль которого президент Незалежной ранее исполнил в одном из фильмов. Украинский генерал Геннадий Москаль нашёл у них только одну общую черту.

Бывший губернатор Закарпатской и Луганской областей генерал Геннадий Москаль в интервью каналу "Наш" назвал украинского лидера Владимира Зеленского капризным и неуравновешенным.

Он осудил президента за устранение местных СМИ, которые выражали несогласие с курсом официального Киева, и предложил ему ещё раз подумать о содеянном.

Также Москаль обвинил Зеленского в непоследовательности. Он пояснил, что в мыслях у главы государства одно, в словах - второе, а на деле выходит и вовсе нечто совершенно иное.

Кроме того, генерал сравнил президента с императором французов Наполеоном I, роль которого лидер Украины ранее исполнил в киноленте "Ржевский против Наполеона".

Москаль, однако, нашёл у Зеленского и великого французского полководца только одну общую черту - маленький рост.

Напомним, этот фильм, как выяснилось в прошлом году, был запрещён к прокату в Незалежной в 2015-м.