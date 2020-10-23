Зеленского раскритиковали за слова о сдаче Крыма без боя

Владимир Зеленкский. Фото: Ukrainian Presidential Office/Xinhua/www.globallookpress.com

Главе Незалежной указали на предел возможностей государства и народа

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков не согласился с заявлением президента страны Владимира Зеленского о "сдаче Крыма без боя" в 2014 году. Он указал нынешнему главе государства, что соборная тогда была ограничена в возможностях и, вообще, всем в мире безразлична.

"Я различаю политическую риторику и факты. А факты того времени говорили о том, что Украина имеет предел своих возможностей и сил, чтобы идти на те или иные шаги. И исходя из этого следует оценивать то время", – цитирует украинский "Интерфакс" шефа полиции.

По его мнению, произошедшие события шестилетней давности нельзя обсуждать публично, но они требуют серьезного разбора. А уже затем можно делать такие же выводы, что могли или нет сделать. При этом он считает, что в 2014 г. украинцы сделали все, чтобы защитить себя.

"Когда мы между собой спорим об этих вещах, мы должны каждый раз думать и знать, что в мире все непросто. В мире огромное количество проблем, и всем Украина безразлична, кроме нас самих", – сказал пан Аваков.

Он подчеркнул, что политики не должны использовать риторику, которая только ослабляет Незалежную.

Напомним, 20 октября Зеленский выступил перед депутатами Верховной рады с ежегодным посланием. В частности, он заявил, что те руководители страны, которые без боя отдали Крым России, должны понести ответственность. По его словам, это "вопрос не мести, а справедливости".

На сей пассаж Владимира Александровича депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек заметил, что полуостров сдали при советском генсеке Никите Хрущеве именно Украине, а в 2014 г. произошло торжество справедливости – крымчане сами вернулись в Россию.

