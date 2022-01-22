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Зеленского "подменили": Все доказательства - в интервью The Washington Post - Корнилов

22 января 2022, 01:25  •  115 • Политика
На Украине подменили президента, считает политолог Корнилов. Такой вывод он сделал из интервью Зеленского для The Washington Post.
Президента Украины Владимира Зеленского подменили. Такой вывод можно сделать, если прочитать интервью украинского лидера американскому изданию The Washington Post и сравнить его с недавним видеообращением главы Украины, указывает политолог Владимир Корнилов.
Он указал, что обращение Зеленского к народу Украины прошло под лозунгом "Панике - нет". Он просил прекратить паническую скупку гречки и спичек, заверял, что никто на Украину не нападёт, а также призвал народ не поддаваться панике и не верить фейкам о грядущем "российском вторжении".
А спустя всего два дня в интервью The Washington Post он говорил уже прямо противоположные вещи. Основными тезисами интервью стали "вторжение России на Украину вполне возможно", "сотни тысяч жизней будут утеряны", "Украина будет страдать, и Россия, скорее всего, оккупирует Харьков".
Согласитесь, не мог это произнести тот же человек, который призывал украинцев не паниковать,
- сказал Владимир Корнилов в своём тексте для RT.
Потому что если Зеленский и вправду верит, что Россия хочет напасть на Украину, то не стал бы призывать украинцев не готовиться к будущим боевым действиям. Просить людей не запасаться гречкой и спичками на случай такого катаклизма - это разве не преступная халатность, задаётся вопросом эксперт.
Или другой пример. Зеленский в обращении к народу клеймит авторов фейков о скором "вторжении России на Украину". И в интервью у него была отличная возможность высказать западным журналистам соответствующую претензию, так как именно Запад и раздувает тему вторжения. Однако Зеленский почему-то ни слова про это не сказал.
Явно же разные персонажи предстали перед нами под именем Зеленского! Причём персонажи с абсолютно противоположными взглядами! Тогда где же истинный Зеленский?
- задаётся риторическим вопросом политолог.

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