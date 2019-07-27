Зеленского призвали возобновить авиасообщение с Россией

На сайте украинского президента Владимира Зеленского появилась петиция с просьбой возобновить авиасообщение между Украиной и Россией, так как из-за отмены авиасообщения «страдают в основном украинцы».

«Из-за отмены авиасообщения страдают в основном украинцы, которые не могут видеться с семьёй», — говорится в тексте петиции, которая была размещена 25 июля.

К настоящему времени она набрала 76 голосов из 25 тыс. необходимых для того, чтобы петицию рассмотрели в офисе президента Украины.

Ранее на сайте президента Украины появилась петиция с просьбой вернуть возможность ездить на поезде в Крым.

Вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс назвал такой призыв «очень позитивной вещью». По его мнению, «психология украинцев меняется в сторону мирного решения вопроса».