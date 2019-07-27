|
Зеленского призвали возобновить авиасообщение с Россией
27 июля 2019, 10:09 • 136 • Украина
На сайте украинского президента Владимира Зеленского появилась петиция с просьбой возобновить авиасообщение между Украиной и Россией, так как из-за отмены авиасообщения «страдают в основном украинцы».
РИА Новости
«Из-за отмены авиасообщения страдают в основном украинцы, которые не могут видеться с семьёй», — говорится в тексте петиции, которая была размещена 25 июля.
К настоящему времени она набрала 76 голосов из 25 тыс. необходимых для того, чтобы петицию рассмотрели в офисе президента Украины.
Ранее на сайте президента Украины появилась петиция с просьбой вернуть возможность ездить на поезде в Крым.
Вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс назвал такой призыв «очень позитивной вещью». По его мнению, «психология украинцев меняется в сторону мирного решения вопроса».
Подпишитесь на нас
Загрузка...
136
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
20 июля 2019, 12:39
|
23 июля 2019, 05:39
|
24 июля 2019, 01:09
|
25 июля 2019, 06:24
|
25 июля 2019, 19:24
|
22 июля 2019, 06:54
|
25 июля 2019, 03:09