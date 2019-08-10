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Зеленского призвали снизить зарплату главе «Нафтогаза» в 70 раз

10 августа 2019, 18:39  •  119 • Украина
На сайте президента Украины Владимира Зеленского была опубликована петиция с призывом уменьшить зарплату председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева в 70 раз.
 
Reuters
 

Соответствующее обращение было зарегистрировано 8 августа.

«Андрей Коболев, руководитель НАК «Нафтогаз Украины», и ещё 15 топ-менеджеров этой государственной компании за 2017 год получили аж 204 млн народных гривен заработной платы и премий. Это по 12 750 млн гривен на 16 человек. И это в то время, когда большинство украинцев выживают и оплачивают заоблачные коммунальные тарифы», — указывается в петиции.

Отмечается, что к настоящему моменту документ набрал 962 голоса из 25 тыс. 
необходимых для её рассмотрения. Сбор подписей будет продолжаться ещё 91 день.

Ранее Зеленского призвали сделать доллар национальной валютой.

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