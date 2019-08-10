Зеленского призвали сделать доллар национальной валютой

На сайте лидера Украины Владимира Зеленского опубликована петиция с призывом сделать доллар национальной валютой в стране.

«В связи с нестабильностью национальной валюты Украины просим провести денежную реформу, заменив гривну на более стабильную — доллар США», — говорится в тексте петиции.

Автор петиции также просит украинского лидера провести в стране пересчёт цен и тарифов, а также зарплат, стипендий, пенсий и банковских вкладов граждан.

Петиция была зарегистрирована 7 августа, пока её подписали 50 человек.

Ранее Зеленского попросили отменить закон о запрете пользования российскими социальными сетями, который, по мнению авторов обращения, ограничивает свободы человека.