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Зеленского призвали сделать доллар национальной валютой

10 августа 2019, 15:24  •  134 • Украина
На сайте лидера Украины Владимира Зеленского опубликована петиция с призывом сделать доллар национальной валютой в стране.
 
РИА Новости
 

«В связи с нестабильностью национальной валюты Украины просим провести денежную реформу, заменив гривну на более стабильную — доллар США», — говорится в тексте петиции.

Автор петиции также просит украинского лидера провести в стране пересчёт цен и тарифов, а также зарплат, стипендий, пенсий и банковских вкладов граждан.

Петиция была зарегистрирована 7 августа, пока её подписали 50 человек.

Ранее Зеленского попросили отменить закон о запрете пользования российскими социальными сетями, который, по мнению авторов обращения, ограничивает свободы человека.

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