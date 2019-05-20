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Зеленского призвали порвать с МВФ, потому что он "в доле" с украинскими коррупционерами

20 мая 2019, 10:54  •  129 • Политика
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович призвал Владимира Зеленского, вступающего в должность президента Украины, порвать с МВФ. Кредитная организация навязала стране кредиты, считает он, и действовала "в доле" с коррупционерами.
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович, который уже обвинял МВФ в попытке захвата Украины и превращении её в сырьевой придаток, призвал вступающего в должность президента Владимира Зеленского порвать с международной кредитной организацией.
В эфире телеканала "112" Рабинович призвал политика стать доктором для экономики страны, напомнив, что сотрудничество с МВФ только усугубило ситуацию. В итоге, подчеркнул депутат, сырьевая составляющая экономики только выросла, трудовая миграция достигла невиданного размаха, иностранные инвестиции упали до уровня 1990-х годов, а "темпы роста ВВП уничтожены". "Объясните, за что мы им платить должны?" - возмутился парламентарий, указывая на то, что в ближайшие пять лет Украина должна выплатить МВФ около десяти млрд долларов.
По мнению Вадима Рабиновича, рядовые украинцы не хотели бы брать на себя такой кредит, но сделка была навязана им Петром Порошенко.
При этом, говорит депутат, именно МВФ признала администрацию Порошенко одной из самых коррумпированных в мире. "То есть если вы говорите, что это воры все, и даете им миллиардные кредиты, значит либо вы понимали, что делаете, специально набрасывая петлю на нашу страну, либо вы с ними в доле", - сделал вывод он.
В течение пяти лет, возмутился депутат, Запад называл Украину "форпостом демократии". При этом страна получила только списанную военную технику, старое оружие по заоблачным ценам и огромные долги. Поэтому, настаивает Вадим Рабинович, МВФ следует покинуть страну.
"Если Зеленский не покончит с МВФ, то это будет одной из самых трагических ошибок. Сотрудничество с МВФ преступно, опасно и должно быть прервано", - настаивает он.

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