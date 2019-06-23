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Зеленского призвали отменить запрет на российские соцсети

23 июня 2019, 20:09  •  12 • Украина
На сайте президента Украины Владимира Зеленского опубликована петиции с призывом отменить закон о запрете пользования российскими социальными сетями и другими сайтами в стране.
 
РИА Новости
 

«Отменить запрет на использование российских и других сайтов, социальных сетей. Здесь идёт ограничение свободы человека», — указано в петиции.

Автор обращения указывает, что украинцы имеют право на доступ к информации, развитие и общение, отметив, что «многие родственники живут в России других странах».

Петиция, зарегистрированная 20 июня, набрала более 400 голосов.

В мае в украинском Минздраве заявили о вреде соцсетей.

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