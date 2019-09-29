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Зеленского призвали опубликовать стенограммы бесед с Путиным

29 сентября 2019, 14:39  •  14 • Украина
На сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с призывом опубликовать стенограммы телефонных переговоров украинского лидера с его российским коллегой Владимиром Путиным.
 
© Global Look Press / РИА Новости
 

Автор петиции напомнил о расшифровке разговора Зеленского и президента США Дональда Трампа, в ходе которого украинский президент «заигрывал» с визави, «согласовывал позиции по некоторым уголовным делам» и критиковал лидеров стран ЕС и бывшего посла США.

«Требуем обнародования стенограмм всех телефонных разговоров между президентом Украины Зеленским и президентом России Путиным», — цитирует ТАСС текст петиции.

Отмечается, что петиция, созданная 28 сентября, пока набрала 57 голосов. Она будет рассмотрена президентом, если наберёт 25 тыс. голосов за 90 дней.

Ранее Трамп рассказал о возможных последствиях его разговора с Зеленским.

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