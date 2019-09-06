Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Не соответствуют действительности»: Минобороны опровергло сообщения о гибели ро...
Искала жертв в яслях: Самую опасную британскую педофилку решили выпустить на сво...
"Она "крякает" там, где надо": Лоза прошелся по Собчак из-за...
Посольство РФ требует, чтобы США отозвали запрос на экстрадицию Коршунова
Главная / Политика

Зеленского пригласили в Крым

06 сентября 2019, 04:39  •  89 • Политика
Глава Крыма Сергей Аксенов пригласил президента Украины Владимира Зеленского приехать в Крым и выслушать мнение жителей о том, хотели бы они вернуться в состав Украины.
По его словам, украинским политикам нужно признать истину, что Крым был и будет российским, и это является волей и желанием населения полуострова.
«Чем быстрее они к этому придут — тем легче будет Украине и нам. Что касается Зеленского… у них квартира тут своя в Ялте, давайте, приезжайте, посмотрите, что тут происходит», — цитирует Аксенова «РИА Новости».
По словам главы региона, политики на Украине не понимают, что решение на референдуме было цивилизационным выбором крымчан.
Крым вошел в состав России по итогам референдума, который прошел на полуострове весной 2014 года. Большинство жителей региона высказались за присоединение к РФ. Однако в Киеве результаты голосования не признали, несмотря на то, что референдум прошел с соблюдением международных норм и является легитимным. Президент России Владимир Путин также неоднократно подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт навсегда.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



89
Источник
Похожие новости
05 сентября 2019, 18:54
"И так непопулярна": Эксперт дал свой прогноз для "Единой России" на фоне слухов о ее провале на выборах
06 сентября 2019, 04:39
Роли и явка: чего ждать от единого дня голосования в России
05 сентября 2019, 18:54
На экс-министра Абызова завели третье уголовное дело: "Речь идет о сумме около 30 млрд рублей"
06 сентября 2019, 04:39
"Уровень национальных аборигенов": Латвийская журналистка решила отчитать Вайкуле из-за русского языка
05 сентября 2019, 07:09
Путин заявил, что двусторонние отношения РФ и Японии стабильны и динамично развиваются
06 сентября 2019, 04:39
Путин не планирует разговор с Зеленским по обмену заключенными
Новости партнеров
 
Выбор дня
06 сентября 2019, 01:09
«Не соответствуют действительности»: Минобороны опровергло сообщения о гибели российс...
06 сентября 2019, 01:24
"Если случится самое страшное, проживет недолго": Генштаб России не надо уч...
06 сентября 2019, 01:09
«Готовы рассмотреть новые факты»: Малайзия не доверяет обвинениям в причастности Росс...
06 сентября 2019, 01:24
"Минпромторг открывает ящик Пандоры": Эксперт назвал последствия введения о...
06 сентября 2019, 01:24
«Путин предупредил Буша»: что было перед терактами 11 сентября
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
01 сентября 2019, 01:09
Украина подписала себе "газовый приговор"? Что стоит за соглашением с США и Польшей против России
30 августа 2019, 09:54
«Забыть позор «Мистралей»: во Франции подняли вопрос возобновления военно-технического сотрудничества с Россией
01 сентября 2019, 23:54
"Хорошо, что нас не позвали": Что не так с приглашениями Польши на "праздник"
05 сентября 2019, 12:24
"Чей Крым?": Собчак в Киеве нашла универсальный ответ на неудобный вопрос
01 сентября 2019, 17:24
«Ширма для эвакуации боевиков»: зачем США нанесли удар по Сирии
01 сентября 2019, 02:39
Журналист ФАН под прикрытием записался в проплаченную оппозицией массовку на митинг 31 августа в Москве
03 сентября 2019, 14:39
Лукашенко объяснил «закрытие» границы Белоруссии с Украиной
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.