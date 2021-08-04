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Зеленского пригласили в Крым, поставив единственное условие: "Будет честно"
04 августа 2021, 11:10 • 137 • Политика
Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о проведённом на полуострове отдыхе и "возвращении" региона. Политик пригласил Зеленского отдохнуть туристом в Крыму, но поставил единственное условие перед этой поездкой - публично отказаться от "националистических замашек", подчеркнув, что так "будет честно".
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в эфире телеканала "Дом" поностальгировал о проведённом в Крыму отдыхе, о том, как прыгал со скалы, удивляя свою будущую супругу, как ел местных рапанов. А после заявил, что Крым якобы никогда не будет русской территорией. То есть в очередной раз отказался принять волеизъявление крымчан, которое они сделали ещё в 2014 году. Крым Зеленский до сих пор считает "оккупированным" Россией.
В ответ первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс пригласил скучающего по полуострову президента Украины в регион отдохнуть как турист. Но при этом поставил единственное условие, которое Зеленскому необходимо выполнить перед поездкой в Крым. Политик подчеркнул, что так "будет честно".
"Перед поездкой будет честно, если он публично откажется от своих националистических замашек, признав выбор крымского народа жить со своей исторической Родиной - Россией, и возьмёт курс на сближение двух государств", - заявил Фикс в интервью "РИА Новости".
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