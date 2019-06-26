|
Зеленского пригласили на сессию ассамблеи НАТО
26 июня 2019, 19:39 • 10 • Украина
Глава Парламентской ассамблеи Североатлантического альянса Мадлен Мун пригласила украинского президента Владимира Зеленского на сессию ассамблеи, которая пройдёт в Лондоне в октябре.
РИА Новости
Как передаёт украинское издание «Вести», об этом Мун сообщила в ходе брифинга в Киеве.
«Я пригласила президента присоединиться к осенней сессии в Лондоне, если у него будет такая возможность. Мы надеемся, у него получится приехать и выступить перед ПА НАТО», — заявила она.
Мун сообщила, что в рамках сессии ПА НАТО в Лондоне будут представлены два отчёта, в которых будут затронуты темы Украины и санкций.
Ранее Зеленский поручил начать внедрение стандартов НАТО в украинских вооружённых силах в 2020 году.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
10
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
23 июня 2019, 13:39
|
23 июня 2019, 15:24
|
24 июня 2019, 09:24
|
24 июня 2019, 09:24
|
20 июня 2019, 17:24
|
23 июня 2019, 13:54
|
21 июня 2019, 22:39