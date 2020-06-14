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Зеленского преследует коронавирус? Сначала дома, теперь - вспышка в его офисе
14 июня 2020, 04:00 • 65 • Политика
Украинского лидера Владимира Зеленского преследует коронавирус? Сначала дома, теперь - вспышка в его офисе. Вечером 12 июня COVID-19 подтвердился сразу у двоих членов администрации президента. Оба они были вчера на переговорах с советником Эммануэля Макрона во французской столице.
В офисе украинского лидера Владимира Зеленского зарегистрирована вспышка коронавирусной инфекции, пишет местное издание "Страна.ua", ссылаясь на собственные источники в президентской администрации.
Так, COVID-19 диагностировали у советника главы государства Руслана Демченко. Кроме того, стало известно о болезни министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова.
Отмечается, что положительные тесты оба получили вечером 12 июня. Кроме того, и Демченко, и Резников были накануне на переговорах с советником французского лидера по внешней политике Эммануэлем Бонном в Париже.
Напомним, ранее COVID-19 нашли у супруги украинского лидера Елены Зеленской. После этого президент страны принял решение удалиться на самоизоляцию.
И сам Зеленский, и его дети также прошли проверку на наличие коронавируса. Их тесты оказались отрицательными.
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