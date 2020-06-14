Зеленского преследует коронавирус? Сначала дома, теперь - вспышка в его офисе

В офисе украинского лидера Владимира Зеленского зарегистрирована вспышка коронавирусной инфекции, пишет местное издание "Страна.ua", ссылаясь на собственные источники в президентской администрации.

Так, COVID-19 диагностировали у советника главы государства Руслана Демченко. Кроме того, стало известно о болезни министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова.

Отмечается, что положительные тесты оба получили вечером 12 июня. Кроме того, и Демченко, и Резников были накануне на переговорах с советником французского лидера по внешней политике Эммануэлем Бонном в Париже.

Напомним, ранее COVID-19 нашли у супруги украинского лидера Елены Зеленской. После этого президент страны принял решение удалиться на самоизоляцию.

И сам Зеленский, и его дети также прошли проверку на наличие коронавируса. Их тесты оказались отрицательными.