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Зеленского попросили вернуть возможность ездить на поезде в Крым
26 июля 2019, 21:09 • 125 • Украина
На сайте украинского президента Владимира Зеленского появилась петиция с просьбой вернуть возможность ездить на поезде в Крым.
РИА Новости
Как говорится в тексте петиции, которую опубликовал «житель Севастополя, переселенец» Ростислав Кохно, для возвращения возможности украинцам свободно посещать Крым «не нужно строить новые железнодорожные пути».
«Инфраструктура давно налажена», — отметил автор.
По его словам, в настоящее время люди должны «бронировать себе место чуть ли не за месяц», потому что пассажирский поток в Крым «очень большой».
Ранее украинский премьер-министр Владимир Гройсман исключил прекращение железнодорожного сообщения с Россией.
При этом министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что железнодорожное сообщение между Россией и Украиной «прекращается само по себе».
В апреле компания «Укрзалізниця» сообщила о сокращении пассажиропотока с Украины в Россию.
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