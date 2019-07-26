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Зеленского попросили вернуть возможность ездить на поезде в Крым

26 июля 2019, 21:09  •  125 • Украина
На сайте украинского президента Владимира Зеленского появилась петиция с просьбой вернуть возможность ездить на поезде в Крым.
 
РИА Новости
 

Как говорится в тексте петиции, которую опубликовал «житель Севастополя, переселенец» Ростислав Кохно, для возвращения возможности украинцам свободно посещать Крым «не нужно строить новые железнодорожные пути».

«Инфраструктура давно налажена», — отметил автор.

По его словам, в настоящее время люди должны «бронировать себе место чуть ли не за месяц», потому что пассажирский поток в Крым «очень большой».

Ранее украинский премьер-министр Владимир Гройсман исключил прекращение железнодорожного сообщения с Россией.

При этом министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что железнодорожное сообщение между Россией и Украиной «прекращается само по себе». 

В апреле компания «Укрзалізниця» сообщила о сокращении пассажиропотока с Украины в Россию.

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