Зеленского попросили поставить себе оценку. Он ответил нехотя: "Думаю, я где-то там…"

Владимира Зеленского попросили поставить себе оценку за президентство по 12-балльной шкале. Он поначалу замялся, заявив, что это имеют право делать только граждане, однако в итоге всё-таки нехотя ответил: "Думаю, я где-то там, в середине".

Украинского лидера Владимира Зеленского попросили дать оценку своему президентству и работе его партии "Слуга народа".

Корреспондент предложил главе государства оценить деятельность фракции по пятибалльной шкале. Зеленский признался, что поставил бы только три с плюсом, передаёт "Украинская правда".

Он заметил, что партии пока недостаёт опыта. Затем журналист попросил президента поставить какой-либо балл самому себе из 12 возможных.

Лидер Незалежной сначала замялся, заметив, что оценить его успехи и неудачи в качестве главы государства могут только граждане.

Зеленский добавил, что он не вправе оценивать себя слишком высоко. Однако в итоге всё-таки нехотя ответил: