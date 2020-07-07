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Зеленского погнали в отставку после "махинаций" с налогами

07 июля 2020, 22:00  •  67 • Политика
Владимир Зеленский. Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Семья президента не сообщила о существенном обогащении
Семья украинского лидера Владимира Зеленского не задекларировала в положенный срок денежные средства, полученные от операций с облигациями. В связи с этим экс-вице-премьер страны Павел Розенко предложил президенту уйти в отставку.
Глава Незалежной сам признался в совершении правонарушения. О произошедшем рассказали в пресс-центре президента Украины. В сообщении указано, что глава украинского государства обратился в Нацагентство по предупреждению коррупции и рассказал о правонарушении.
Так, в прошлом году семья Зеленского совершила операции с облигациями, в результате которых обогатилась. При этом по закону, президент должен был задекларировать вырученные средства, но не сделал этого.
В пресс-центре отметили, что украинский лидер признает равенство всех перед законодательством, поэтому "готов нести ответственность за нарушения".
Данную ситуацию прокомментировал бывший вице-премьер Украины Павел Розенко. На своей странице в "Фейсбук" он призвал Зеленского сложить полномочия президента.
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Публикация от Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как Зеленского уличили в стремлении угодить новым хозяевам Украины. Оппозиционеры потребовали от властей Украины прекратить дискриминацию русскоязычных граждан.

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