Зеленского подняли на смех за слова о "несокрушимости" ВСУ

Владимир Зеленский. Фото: Sergei Chuzavkov/ ZUMAPRESS.com/ www.globallookpress.com

Громогласная речь бывшего юмориста "Квартала 95" вызвала иронию у пользователей

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, выступая 2 апреля в видеобращении, что вооруженные силы Незалежной способны "дать отпор", однако при этом ВСУ нацелены на мирное урегулирование ситуации в Донбассе.

По словам президента, в настоящее время режим сохранения огня остается необходимой частью непростых, однако "очень необходимых" переговоров, направленных на достижение мира в Донбассе.

Тем не менее, продолжил Зеленский, отряды ВСУ способны "дать отпор кому угодно". Именно этот козырь усиливает позицию украинской администрации о дипломатических мерах по деэскалации конфликта на территории Донбасса.

Президент Украины добавил, что Киев пользуется поддержкой Соединенных Штатов в этом вопросе. Более того, недавно Зеленский услышал от президента США Джо Байдена заверения в том, что в вопросе "агрессии России" Незалежная не останется одинокой, сообщил Зеленский.

На громкие слова украинского лидера обратили внимание читатели РИА "Новости", высмеявшие заявление Зеленского.

"А тем временем в сетях появилось видео, как укуренный солдат ВСУ стреляет себе в голову из автомата. Покажите этому главнокомандующему с роялем, что из себя его сильнейшая армия представляет", "Надо выполнять соглашения, а не переговоры вести", "Из серии – я тебе глаз выбью,ты только ближе подойди", "С шахтерами семь лет справится не могут. Фантазеры", "Зачем тогда тебе поддержка США или какой-то Турции?", – пишут в комментариях пользователи (орфография и пунктуация сохранены – Прим. Ред.).

Ранее Кравчук призвал Зеленского к "глубокому анализу" в принятии важнейших государственных решений.