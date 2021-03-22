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Зеленского поддели за "плохой театр" вокруг Крыма: "Тогда у него с сердцем было всё неплохо…"

22 марта 2021, 19:35  •  248 • Политика
Владимира Зеленского поддели за "плохой театр" вокруг Крыма. Сергей Михеев прокомментировал слова украинского президента о том, что у него якобы "вырвали сердце", забрав полуостров. Политолог напомнил, чем бывший шоумен занимался после 2014 года, ещё до того, как ушёл в политику: "Тогда у него с сердцем было всё неплохо…"
Политолог Сергей Михеев в эфире программы "Михеев. Итоги" на канале Царьград прокомментировал неоднозначное заявление президента Украины Владимира Зеленского по поводу Крыма.
Пока в России отмечали седьмую годовщину возвращения полуострова, украинский лидер обратился к нации и раскрыл планы по присоединению республики к Незалежной.
При этом Зеленский по-прежнему использует страстные сравнения, когда речь заходит о Крыме. Например, он говорит о том, что у него фактически "вырвали сердце", забрав полуостров.
Михеев признался, что подобные высокопарные фразы из уст президента Украины не могут вызвать ничего, кроме смеха. Он напомнил, что после 2014 года, когда бывший шоумен ещё не успел уйти в политику, эта тема его, судя по всему, не волновала вовсе.
Зеленский продолжал ездить в Россию, сниматься здесь во всяких разных комедийных шоу, сериалах, зарабатывать деньги. И тогда у него с сердцем было всё неплохо, - заметил эксперт.
Осознание, что "Крым - это сердце", к лидеру Незалежной вдруг пришло лишь в ходе предвыборной кампании, иронично подчеркнул политолог. Поэтому воспринимать подобные речи Зеленского всерьёз - по меньшей мере наивно.
Если это ваше сердце, нужно было за ним ухаживать. Киев же ничего не делал для развития Крыма. Только выкачивал оттуда всё что мог. Поэтому сейчас это плохой театр, ставший на Украине обычным делом. Он ничего, кроме кривой усмешки, особенно когда это Зеленский произносит, не вызывает, - подытожил Михеев.

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