Зеленского подбивают на большую войну: "Столько случайных совпадений быть не может"

Лидеры США и Украины провели телефонный разговор, по итогам которого Джо Байден заверил Владимира Зеленского, что "США не оставят Украину без поддержки". Обозреватель Царьграда Сергей Латышев отмечает, что разговор двух политиков вызывает подозрения. "Складывается полное впечатление, что американцы, теперь уже на и на самом высоком уровне, уговаривают Киев не трусить и идти войной на Донбасс", - отметил он.

На Украине назвали сказочным состоявшийся разговор между Владимиром Зеленским и американским президентом Джо Байденом. Как заявили в Белом доме, Байден подтвердил непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Зеленский в свою очередь по итогам беседы записал видеообращение, где указал, что армия Незалежной "способна дать отпор любому".

Обозреватель Царьграда Сергей Латышев отметил, что примечательного в состоявшемся разговоре глав США и Украины.

"Обращает на себя внимание и тот факт, что этот контакт состоялся как минимум после трёх телефонных разговоров на этой неделе - между госсекретарём США Энтони Блинкеном, председателем комитета начальников штабов ВС США Марком Милли и министром обороны Ллойдом Остином с их украинскими коллегами. И особенно после того, как пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил, что возможное появление на Украине американских войск "привело бы к дальнейшему росту напряжённости вблизи российских границ" и потребует от Москвы принятия "дополнительных" и "необходимых" мер по обеспечению национальной безопасности", - объясняет он.

После переговоров Зеленского и Байдена складывается полное впечатление, что американцы, теперь уже и на самом высоком уровне, уговаривают Киев не трусить и идти войной на Донбасс.

"Хотя никакой эффективной поддержки оказать Украине под боком у России не смогут, - подчеркнул обозреватель "Первого русского". - Поэтому, если Киев после всего этого отважится развязать большую войну в Донбассе, можно будет стопроцентно утверждать, что его уговорили сделать это американцы. Столько случайных совпадений одновременно просто не может быть".