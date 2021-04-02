Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Десятки раненых, двадцать убитых. Украина в тупике
Скрывать нечего: Путин прямо ответил Макрону и Меркель на вопрос о Навальном
Почему Россия молчала перед Байденом: Дипломату из ООН хватило всего одного аргу...
Генштаб ВСУ объявил о переходе к наступлению на Донбассе
Главная / Политика

Зеленского подбивают на большую войну: "Столько случайных совпадений быть не может"

02 апреля 2021, 23:15  •  116 • Политика
Лидеры США и Украины провели телефонный разговор, по итогам которого Джо Байден заверил Владимира Зеленского, что "США не оставят Украину без поддержки". Обозреватель Царьграда Сергей Латышев отмечает, что разговор двух политиков вызывает подозрения. "Складывается полное впечатление, что американцы, теперь уже на и на самом высоком уровне, уговаривают Киев не трусить и идти войной на Донбасс", - отметил он.
На Украине назвали сказочным состоявшийся разговор между Владимиром Зеленским и американским президентом Джо Байденом. Как заявили в Белом доме, Байден подтвердил непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.
Зеленский в свою очередь по итогам беседы записал видеообращение, где указал, что армия Незалежной "способна дать отпор любому".
Обозреватель Царьграда Сергей Латышев отметил, что примечательного в состоявшемся разговоре глав США и Украины.
"Обращает на себя внимание и тот факт, что этот контакт состоялся как минимум после трёх телефонных разговоров на этой неделе - между госсекретарём США Энтони Блинкеном, председателем комитета начальников штабов ВС США Марком Милли и министром обороны Ллойдом Остином с их украинскими коллегами. И особенно после того, как пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил, что возможное появление на Украине американских войск "привело бы к дальнейшему росту напряжённости вблизи российских границ" и потребует от Москвы принятия "дополнительных" и "необходимых" мер по обеспечению национальной безопасности", - объясняет он.
После переговоров Зеленского и Байдена складывается полное впечатление, что американцы, теперь уже и на самом высоком уровне, уговаривают Киев не трусить и идти войной на Донбасс.
"Хотя никакой эффективной поддержки оказать Украине под боком у России не смогут, - подчеркнул обозреватель "Первого русского". - Поэтому, если Киев после всего этого отважится развязать большую войну в Донбассе, можно будет стопроцентно утверждать, что его уговорили сделать это американцы. Столько случайных совпадений одновременно просто не может быть".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



116
Источник
Похожие новости
02 апреля 2021, 00:20
Россия жёстко ответила на провокацию НАТО: В Норвегии устроили панику
02 апреля 2021, 00:20
"Уничтожим ещё на выходе из Босфора": Военный эксперт раскрыл блеф США в Чёрном море
02 апреля 2021, 07:40
Кредитами или гробами? Размечтавшихся после заявления главы Пентагона украинцев "вернули на землю"
02 апреля 2021, 04:00
Польские военные не согласились с обвинениями по "Северному потоку – 2": "Никаких провокаций"
02 апреля 2021, 15:55
В Кремле подтвердили: Байден лично пригласил Путина на встречу
02 апреля 2021, 11:20
"Военная операция страны НАТО против России?": Провокация Польши попала на видео
Новости партнеров
 
Выбор дня
02 апреля 2021, 00:20
Россия жёстко ответила на провокацию НАТО: В Норвегии устроили панику
02 апреля 2021, 00:20
"Уничтожим ещё на выходе из Босфора": Военный эксперт раскрыл блеф США в Чё...
02 апреля 2021, 04:00
В Киеве сделали неожиданное заявление о звонке Байдена
02 апреля 2021, 07:40
Кредитами или гробами? Размечтавшихся после заявления главы Пентагона украинцев "...
02 апреля 2021, 09:30
МВФ в панике: Украина уже десять месяцев обходится без его денег
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
01 апреля 2021, 05:05
"Мозги в трубочку сворачиваются": "Спутнику V" предсказали проблемы, если сделка с ЕС сорвётся
01 апреля 2021, 07:50
Десятки раненых, двадцать убитых. Украина в тупике
01 апреля 2021, 01:25
"Украине же охамела": Сатановский предложил недипломатичный метод перевоспитания Зеленского
29 марта 2021, 23:55
США сняли из космоса российскую подлодку: Увиденное заставило их занервничать
31 марта 2021, 18:05
"Будет сидеть," — он сказал. Путин не попался в ловушку Меркель
28 марта 2021, 19:30
"Способен усадить Путина за стол переговоров": Кулеба назвал имя влиятельного президента
01 апреля 2021, 03:15
Снятый с мели в Суэцком канале Ever Given вновь "застрял". Египет выдвинул условия
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.