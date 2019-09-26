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Зеленского перекосило, когда Трамп послал его к Путину

26 сентября 2019, 20:09  •  36 • В России

Встретились. Поговорили. И не договорились. Вот так прошло общение глав Украины и Америки — Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Но все журналисты и блогеры заметили, что лицо «Зе» скисло, когда американец дважды заводил разговор об отношениях Киева и Москвы. Мол, идите и договаривайтесь с Владимиром Путиным. И каждый раз Зеленский пытался соскочить со столь неприятной темы.

«КП» вместе с психологом Павлом Жавнеровым разобрала язык жестов и мимики двух президентов. Что хотели сказать друг другу Зеленский и Трамп.

Посмотрите на руки Трампа — они сложены как бы лодочкой

Трамп:

- У вас большой прогресс с Россией. Продолжайте его и заканчивайте это несчастье (войну в Донбассе, - ред.).

Психолог:

- Посмотрите на руки Трампа — они сложены как бы лодочкой. Это закрытый жест. Он показывает: «Я не буду вмешиваться». Ну, судя по его цитате, Дональд говорит Зеленскому: «Отстаньте от меня, я уже много раз вам говорил, решать этот вопрос с Москвой». Как реагирует украинский президент? Правая рука поднесена к лицу — знак разочарования. Он не эти слова хотел услышать от американца. Пальцами левой руки Зеленский будто бы что-то такое невидимое перебирает — знак неуверенности в себе. И сравните, как сидят в кресле Трамп и Зеленский. Американец держит спину ровно, плечи расправлены. Это решительный настрой лидера. А украинец развалился в кресле — он разбит и подавлен. И постоянно ищет точки опоры — облокотился на спинку кресла и локтем вжался в боковую ручку.

Поза Трампа не меняется. Обратите внимание на опущенные глаза и уголки губ

Трамп:

- Путин хотел бы что-то сделать для мира (в Донбассе, - ред.). Вы и Путин могли бы собраться и вместе решить этот вопрос…

Психолог:

- Поза Трампа не меняется. Обратите внимание на опущенные глаза и уголки губ. Это знак: «Я уже все сказал, решение принято». Такую мимику часто можно видеть у крупных бизнесменов на совещаниях со своими подчиненными. Когда шеф уже сказал, как выполнять его поручение, а какой-нибудь менеджер пытается выкрутиться и подбить его на поблажки. Трамп показывает, что поблажек не будет. Но тут интереснее реакция Зеленского. Поза меняется. Видимо, от нервов. Он проиграл эту схватку. Поэтому ищет новые точки опоры — правой рукой упирается на ногу, левой — придерживает голову. И, конечно, взгляд, мимика лица. Его будто перекосило от столь неприятных слов.

Как Зеленский лебезил перед Трампом

Хоть Зеленский и актер, комик, но Трамп опытнее него. И в политике, и в шоу-бизнесе

Трамп:

- Я знаю украинцев — отличные люди. У меня были конкурсы красоты «Мисс мира». И одна победительница была с Украины. Мы много узнали об этой стране…

Психолог:

- Ох, я даже боюсь представить, что же узнал Трамп об Украине. Но на его лице явное наслаждение от воспоминаний. А руками американец будто бы показывает формы той самой украинки. Тактильная память сильна у человека. Что же Зеленский? По лицу он немного смущен. Думаю, он понимает, что имеет в виду Дональд... Владимир Александрович даже прижимает пальцем наушник, думая: «Я точно это слышу?» Хоть Зеленский и актер, комик, но Трамп опытнее него. И в политике, и в шоу-бизнесе.

Зеленский окончательно поник

Трамп:

- Вы потеряли Крым не при нашей администрации… Я дал вам противотанковое оружие, а Обама давал подушки и одеяла…

Психолог:

- На этих словах Зеленский окончательно поник. Это и грустный взгляд, и наклоненные вперед плечи. Плюс он закрылся — крепко сжал ладошки в замок. Он понимает, что все его планы на этих переговорах рухнули. А Трамп даже не смотрит в его сторону. Взгляд американца обращен к камерам. Он уверенно тычет пальцем в объективы. Это обращение не к Украине. Он обращается к своим американским противникам. И по лицу видно, что Трамп настроен на битву внутри своей страны. Ведь у него на носу — выборы.

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