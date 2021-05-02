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Зеленского ожидает судьба Саакашвили

02 мая 2021, 00:55  •  101 • Украина

Президент Украины Владимир Зеленский рискует повторить судьбу бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили и попасть в ловушку Запада.

Такое мнение высказал в беседе с «Политикой Сегодня» ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин, комментируя возможный приезд госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев.

Эксперт уверен, что визит Блинкена не сулит Киеву ничего хорошего. США не оставляют попыток превратить Украину в пешку в большой геополитической игре против России.

«Задача Блинкена — продемонстрировать евроатлантическую солидарность, дать почувствовать Украине, что она находится в авангарде сдерживания России и то, что США будут готовы оказать поддержку. И понятно, что сама Украина будет выслуживаться перед американскими кураторами в ожидании финансовых траншей, военно-политической помощи. Запад раньше не предоставил никакой помощи, вряд ли предоставит и сейчас», — сказал Блохин.

Блохин считает, что Украина заигрывается в игры с американскими политиками. Такая политика может привести к негативным последствиям, в частности, для президента Украины Владимира Зеленского.

«Президент Украины Владимир Зеленский рискует повторить судьбу экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и угодить в ловушку Запада. В 2008 году "евроатлантические покровители" точно так же обещали оказать поддержку Тбилиси», — напомнил Блохин.

Политолог уверен, что США изначально планировали использовать Украину, как инструмент антироссийского давления. При этом, власти Украины наивно полагают, что Вашингтон искренне заинтересован в процветании страны.

«Поэтому здесь может быть вполне эскалация напряженности — попытки взять Донбасс не закончатся. Нас еще ожидают неприятные сюрпризы со стороны Украины. Байден дал ясный сигнал, что начинает политику форсированного сдерживания России, и Украина этот сигнал четко считала. Она будет сейчас даже не то, что полностью выполнять обязательства, а пытаться предугадать, как поведет себя "большой начальник"», — резюмировал эксперт.

Ранее подобное мнение высказывал военный аналитик и ветеран израильских спецслужб Яков Кедми. По его словам, Владимиру Зеленскому было бы лучше обсудить ситуацию с теми политиками, чье нынешнее положение лучше характеризует судьбу президента Украины в случае нового витка агрессии в Донбассе. А именно, с премьер-министром Армении Николо Пашиняном, а также с бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили, скрывающимся от правосудия как раз на Украине.

«Пусть проконсультируется с Пашиняном, обменяется опытом с Саакашвили. Донецкие танки не удастся остановить ни в Харькове, ни в Днепропетровске, ни даже в Одессе. Я не делаю прогнозов. Я сужу, исходя из того, что вижу и знаю», — сказал Кедми.

На этом фоне эксперт выразил уверенность в том, что у Зеленского с его милитаристскими планами есть все шансы повторить судьбу Саакашвили.

Напомним, государственный секретарь США Энтони Блинкен на следующей неделе планирует посетить Украину с рабочим визитом.

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