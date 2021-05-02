Зеленского ожидает судьба Саакашвили

Президент Украины Владимир Зеленский рискует повторить судьбу бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили и попасть в ловушку Запада.Такое мнение высказал в беседе с «Политикой Сегодня» ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин, комментируя возможный приезд госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев.Эксперт уверен, что визит Блинкена не сулит Киеву ничего хорошего. США не оставляют попыток превратить Украину в пешку в большой геополитической игре против России.«Задача Блинкена — продемонстрировать евроатлантическую солидарность, дать почувствовать Украине, что она находится в авангарде сдерживания России и то, что США будут готовы оказать поддержку. И понятно, что сама Украина будет выслуживаться перед американскими кураторами в ожидании финансовых траншей, военно-политической помощи. Запад раньше не предоставил никакой помощи, вряд ли предоставит и сейчас», — сказал Блохин.Блохин считает, что Украина заигрывается в игры с американскими политиками. Такая политика может привести к негативным последствиям, в частности, для президента Украины Владимира Зеленского.«Президент Украины Владимир Зеленский рискует повторить судьбу экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и угодить в ловушку Запада. В 2008 году "евроатлантические покровители" точно так же обещали оказать поддержку Тбилиси», — напомнил Блохин.Политолог уверен, что США изначально планировали использовать Украину, как инструмент антироссийского давления. При этом, власти Украины наивно полагают, что Вашингтон искренне заинтересован в процветании страны., — резюмировал эксперт.Ранее подобное мнение высказывал военный аналитик и ветеран израильских спецслужб Яков Кедми. По его словам, Владимиру Зеленскому было бы лучше обсудить ситуацию с теми политиками, чье нынешнее положение лучше характеризует судьбу президента Украины в случае нового витка агрессии в Донбассе. А именно, с премьер-министром Армении Николо Пашиняном, а также с бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили, скрывающимся от правосудия как раз на Украине., — сказал Кедми.На этом фоне эксперт выразил уверенность в том, что у Зеленского с его милитаристскими планами есть все шансы повторить судьбу Саакашвили.Напомним, государственный секретарь США Энтони Блинкен на следующей неделе планирует посетить Украину с рабочим визитом.