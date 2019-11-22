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Зеленского отправят в дальний угол: Эксперт констатировал похороны рейтинга новой украинской власти

22 ноября 2019, 15:09  •  21 • Политика
Политолог Юрий Руденя уверен, что Владимир Зеленский вскоре может стать "токсичным" человеком для мировой политики. После публикации в соцсетях записей разговоров, которые якобы вел руководитель Госбюро расследований Роман Труба, Зеленского на встречах будут сторониться. По сути, подчёркивает эксперт, новый президент Незалежной за полгода растоптал свою репутацию.
Появившаяся в соцсетях, а после в СМИ публикация записей якобы от главы Госбюро расследований Романа Трубы может больно ударить по репутации Владимира Зеленского. Как отметил политолог Юрий Руденя, не исключено, что новый скандал вокруг персоны украинского лидера обернётся против него. Причем самым неприятным образом.
В частности, отметил Руденя, в будущем Зеленского начнут считать "токсичным" политиком, а при встречах отсаживать его за дальний стол, передают "Дни.ру".
Пикантность всей и так мрачной картине добавляет и растоптанный за полгода рейтинг Зеленского, хотя на него народ Украины делал ставку как на перспективное новое лицо.
Если верить опубликованным аудиозаписям, приоритетным для главы ГБР является расследование против экс-президента Петра Порошенко и ряда бывших политических представителей.
"Нынешний президент после этого точно не сможет отрицать, что он сам планировал уголовное преследование своих политических оппонентов. Для любого западного политика такое поведение очень дурно пахнет", - приводит слова Рудени телеграм-канал Монiка Зеленскi.­

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