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Зеленского отчитал... глава аэропорта: "Построить нас хотите?"
17 июля 2019, 16:24 • 47 • Политика
Глава Украины Владимир Зеленский стал участником скандала в аэропорту Николаева. "Вы хотите нам помочь или нас построить тут всех?" - "наехал" на главу государства глава аэропорта.
Президент Украины Владимир Зеленский устроил скандал на камеру с главой в аэропорт города Николаев - Федором Барной. Подробности инцидента сообщает украинское издание обозреватель.
Конфликт вспыхнул во время обсуждения достройки воздушной гавани, а также необходимых для этого денег и времени. Не выдержав давление со стороны главы государства, руководитель аэропорта высказал ему своё возмущение.
Дальше разговор покатился по наклонной. Глава страны и глава аэропорта перешли на повышенные тона, и припомнили друг другу все имевшиеся претензии. Закончилась перепалка тем, что Зеленский непрозрачно намекнул Барне, что тому следует написать заявление от отставке.
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