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Зеленского отчитал... глава аэропорта: "Построить нас хотите?"

17 июля 2019, 16:24  •  47 • Политика
Глава Украины Владимир Зеленский стал участником скандала в аэропорту Николаева. "Вы хотите нам помочь или нас построить тут всех?" - "наехал" на главу государства глава аэропорта.
Президент Украины Владимир Зеленский устроил скандал на камеру с главой в аэропорт города Николаев - Федором Барной. Подробности инцидента сообщает украинское издание обозреватель.
Конфликт вспыхнул во время обсуждения достройки воздушной гавани, а также необходимых для этого денег и времени. Не выдержав давление со стороны главы государства, руководитель аэропорта высказал ему своё возмущение.
"Вы хотите нам помочь или нас построить тут всех?" - с вызовом заявил Барна.
"Кого всех?" - тут же ответил вопросом на вопрос Зеленский.
Дальше разговор покатился по наклонной. Глава страны и глава аэропорта перешли на повышенные тона, и припомнили друг другу все имевшиеся претензии. Закончилась перепалка тем, что Зеленский непрозрачно намекнул Барне, что тому следует написать заявление от отставке.
«Чому ви до людей ставитесь як до скотів?.. Усі кажуть, що Миколаїв є бандитським містом», – звернувся до миколаївських чиновників Президент України Володимир Зеленський, після чого запропонував написати заяву про звільнення в. о. голови Миколаївської ОДА В’ячеславу Боню. pic.twitter.com/tzIz5LAfpW
— Офіс Президента (@APUkraine) July 17, 2019

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