Зеленского отчитал... глава аэропорта: "Построить нас хотите?"

Президент Украины Владимир Зеленский устроил скандал на камеру с главой в аэропорт города Николаев - Федором Барной. Подробности инцидента сообщает украинское издание обозреватель.

Конфликт вспыхнул во время обсуждения достройки воздушной гавани, а также необходимых для этого денег и времени. Не выдержав давление со стороны главы государства, руководитель аэропорта высказал ему своё возмущение.

"Вы хотите нам помочь или нас построить тут всех?" - с вызовом заявил Барна. "Кого всех?" - тут же ответил вопросом на вопрос Зеленский.

Дальше разговор покатился по наклонной. Глава страны и глава аэропорта перешли на повышенные тона, и припомнили друг другу все имевшиеся претензии. Закончилась перепалка тем, что Зеленский непрозрачно намекнул Барне, что тому следует написать заявление от отставке.