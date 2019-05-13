Зеленского оштрафовали на $32,4 за показанный избирательный бюллетень

Оболонский районный суд Киева признал избранного президента Украины Владимира Зеленского виновным в незаконной агитации в ходе голосования во втором туре выборов главы государства, передают «Украинские новости».

Сообщается, что за демонстрацию избирательного бюллетеня ему назначен штраф в размере 850 гривен ($32,4).

Как отмечает агентство, сам Зеленский на заседание не явился.

21 апреля полицейские прибыли в избирательный штаб кандидата и выписали штраф за то, что он во время голосования показал заполненный бюллетень.