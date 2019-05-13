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Зеленского оштрафовали на $32,4 за показанный избирательный бюллетень

13 мая 2019, 15:54  •  54 • Украина
Оболонский районный суд Киева признал избранного президента Украины Владимира Зеленского виновным в незаконной агитации в ходе голосования во втором туре выборов главы государства, передают «Украинские новости».
 
Reuters
 

Сообщается, что за демонстрацию избирательного бюллетеня ему назначен штраф в размере 850 гривен ($32,4).

Как отмечает агентство, сам Зеленский на заседание не явился.

21 апреля полицейские прибыли в избирательный штаб кандидата и выписали штраф за то, что он во время голосования показал заполненный бюллетень.

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