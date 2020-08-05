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Зеленского окрестили политическим коррупционером

05 августа 2020, 22:45  •  128 • Политика
Владимир Зеленский. Фото: Maksym Polishchuk/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Главу Незалежной сравнили с Януковичем последнего периода правления государством
Президент Украины Владимир Зеленский занимается политической коррупцией. С таким обвинением в адрес лидера нации выступил гендиректор Комитета избирателей страны Алексей Кошель. Об этом сообщают "Українськi Новини".
Свой вывод он сделал на основе информации, связанной с обсуждением Зеленским возможных предвыборных уголовных дел с депутатом Верховной рады Александром Дубинским. КИУ призывает власти и правоохранительные органы отказаться от практики возбуждения уголовных производств накануне избирательной кампании, сказал пан Кошель.
"Это напоминает мне скорее позднего (экс-президента Украины) Виктора Януковича. Налицо все признаки использования административного ресурса или политической коррупции", – цитирует издание гендиректора.
По его мнению, подобная ситуация имеет "неприятные риски", поскольку на нее могут обратить внимание международные организации.
Речь идет об инциденте, произошедшем 16 июля во время внутрипартийных праймериз, где избирался кандидат в мэры Киева от "Слуги народа". Тогда Дубинский заявил, что рейтинг у действующего градоначальника Виталия Кличко сейчас 40%, а у соратников пана Зеленского лишь 7% только из-за того, что "мы не начали наступать". Но скоро экс-боксер "поплывет".
"А если еще будут подниматься эти уголовные дела, о которых мы с Владимиром Александровичем говорили, я думаю, что он даже не доживет до выборов", – припугнул "слуга народа" спортивного тяжеловеса.

Соответствующее видео разлетелось в украинском сегменте интернета. Напомним, местные выборы в Незалежной должны состояться 25 октября.

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