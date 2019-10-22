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Зеленского обвинили в желании развалить Верховный суд Украины

22 октября 2019, 12:09  •  48 • В мире
Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что президент Украины Владимир Зеленский своей судебной реформой уничтожит Верховный суд страны.
Владимир Зеленский желает установить на Украине правосудие имени себя самого. Именно на это направлена реформа судебной власти в стране, убеждён глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.
По его словам, реформа, которую преподносит новый лидер государства, попросту развалит судебную власть.
В частности, указал Медведчук, сейчас команда Зеленского выдвинула идею сократить состав Верховного суда до 100 человек. По мнению политика, это свидетельствует о том, что власти хочется разобраться с определёнными представителями судов.
"Это может быть и 10, и 20, и 30, а не 200, как это есть сегодня, это свидетельство того, что нужно разобраться с определёнными кандидатурами", - указал он.
По мнению Медведчука, сам факт того, что Зеленский даже не находил времени для встречи с руководителем Верховного суда, говорит за себя.
"А когда её пригласили и она пришла... в зал пленарных заседаний, то ей со скрипом предоставили одну минуту для оценки этого закона, а потом продлили ещё на одну минуту. Это, мне кажется, было унижение не просто женщины или председателя ВСУ, это было унижение всей судебной власти на Украине", - заключил политик, передаёт Newsone.

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