Зеленского обвинили в желании развалить Верховный суд Украины

Владимир Зеленский желает установить на Украине правосудие имени себя самого. Именно на это направлена реформа судебной власти в стране, убеждён глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

По его словам, реформа, которую преподносит новый лидер государства, попросту развалит судебную власть.

В частности, указал Медведчук, сейчас команда Зеленского выдвинула идею сократить состав Верховного суда до 100 человек. По мнению политика, это свидетельствует о том, что власти хочется разобраться с определёнными представителями судов.

"Это может быть и 10, и 20, и 30, а не 200, как это есть сегодня, это свидетельство того, что нужно разобраться с определёнными кандидатурами", - указал он.

По мнению Медведчука, сам факт того, что Зеленский даже не находил времени для встречи с руководителем Верховного суда, говорит за себя.

"А когда её пригласили и она пришла... в зал пленарных заседаний, то ей со скрипом предоставили одну минуту для оценки этого закона, а потом продлили ещё на одну минуту. Это, мне кажется, было унижение не просто женщины или председателя ВСУ, это было унижение всей судебной власти на Украине", - заключил политик, передаёт Newsone.